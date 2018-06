Decentral nomme le pionnier de la gamification, Yu-kai Chou, au poste de directeur visionnaire chargé de l'expérience utilisateur pour mener la gamification de la plate-forme Jaxx Liberty

Grâce à sa vaste expérience en tant que consultant auprès de grandes marques mondiales comme Google, LEGO, eBay, Huawei et Volkswagen/Porsche, Chou est mondialement reconnu pour ses idées uniques sur la gamification et la conception comportementale.

Le cofondateur d'Ethereum et fondateur-PDG de Decentral, Anthony Di Iorio, a déclaré : « Le recrutement de Chou marque une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. Nous voulons rendre l'expérience d'interaction avec nos produits aussi simple et amusante que possible, aussi bien pour nos utilisateurs novices que les expérimentés. Le domaine des actifs numériques et des cryptomonnaies est très complexe, et notre but est de le rendre plus intuitif, plus simple, tout en restant sophistiqué. À mon avis, Yu-kai est une pièce fondamentale pour résoudre cette énigme. Je m'intéresse à son travail depuis des années et son intégration à l'équipe est un évènement majeur. »

« Ma priorité est d'améliorer les éléments de jeu dans Jaxx et de rendre l'expérience utilisateur plus amusante et passionnante. Sur la base de mes recherches et connaissances, nous dévoilerons un porte-monnaie offrant la meilleure expérience utilisateur avec la meilleure technologie, le tout dans une interface suffisamment intuitive pour séduire à la fois les passionnés de cryptomonnaies et ceux qui veulent s'y initier. », a déclaré Chou.

Chou est l'auteur de Actionable Gamification (La gamification pratique), un livre acclamé par la critique sur la nouvelle ère de la gamification et de la conception centrée sur l'humain. Il a élaboré le « Cadre d'Octalysis », une approche mondialement connue de la conception comportementale. Cette méthode est employée par des entreprises du monde entier, telles que Accenture, Fidelity et Hewlett-Packard, pour augmenter la participation et l'engagement de leurs équipes respectives. Chou est un membre fondateur du groupe Octalysis, dont les travaux, selon leur propre appréciation, ont influencé plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. En tant que conférencier, Chou s'est adressé à la SxSW d'Austin et au TEDx à Lausanne, où il a prononcé un discours populaire sur la manière dont la gamification peut améliorer la vie des gens ordinaires.

« La technologie des chaînes de blocs jettera les bases de la technologie à venir. Je suis ravi de rejoindre l'ambitieuse équipe de Decentral et d'aider la société à tirer le meilleur parti du plaisir qu'éprouvent les gens lorsqu'ils interagissent avec tout ce qui touche à la chaîne de blocs ou aux cryptomonnaies », a conclu Chou.

À propos de Decentral et Jaxx :

Situé au cœur du centre-ville de Toronto et accueillant des centaines d'évènements de la communauté « blockchain », Decentral est la fondatrice d'Ethereum. Jaxx, le produit phare de la société, est une interface multi-jetons basée sur la technologie des chaînes de blocs qui offre une expérience uniformisée sur huit plates-formes et appareils. L'approche stratégique de Decentral fait que Jaxx ne détient ni n'a accès aux fonds des clients. Guidée par sa conception et l'expérience utilisateur, bâtie dans un esprit de simplicité, Jaxx a pour mission de devenir l'interface mondiale des chaînes de blocs.

Découvrez-en davantage sur le projet de Decentral à https://decentralproject.org/

