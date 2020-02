A empresa de biotecnologia francesa TargEDys® anuncia resultados positivos de seu ensaio clínico com sua estirpe de probióticos Hafnia alvei HA4597™ sobre perda de peso graças à regulagem do apetite

PARIS, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A TargEDys® anuncia a conclusão com sucesso de seu ensaio clínico multicêntrico aleatório de dupla ocultação controlado por placebo de 3 meses realizado em 229 indivíduos e que avaliou a eficácia da Hafnia alvei HA4597™ na perda de peso através da regulagem do apetite.

A TargEDys®, em parceria com a Universidade de Rouen, Normandia, o Hospital Universitário de Rouen e o INSERM descobriram que enterobactérias como a Hafnia alvei HA4597™ conseguem produzir uma proteína (ClpB) que é uma imitação do hormônio da saciedade α- MSH e, por isso, conseguem influenciar os mecanismos do controle do apetite no nível periférico e central. Ensaios pré-clínicos sobre a Hafnia alvei HA4597™ demonstraram efeitos contra a obesidade, como perda de peso, redução da massa gorda, bem como uma menor ingestão de alimentos e efeitos positivos no açúcar no sangue e na resistência à insulina.

A TargEDys® acaba de confirmar clinicamente estes dados pré-clínicos. O ensaio foi realizado com indivíduos com excesso de peso caracterizados por um índice de massa corporal entre 25 e 30kg/m2. Os dois ramos realizaram uma dieta hipocalórica associada com o probiótico Hafnia alvei HA4597™ ou com um placebo. O principal parâmetro relacionado com a perda de peso foi alcançado: há uma diferença estatisticamente significativa a favor do probiótico na proporção dos indivíduos que perderam, pelo menos, 3% de seu peso corporal em 12 semanas. Entre outros parâmetros secundários, o mecanismo de ação proposto é confirmado por um aumento estatisticamente significativo na sensação de saciedade. Além disso, o efeito do probiótico também é maior do que o placebo na redução da circunferência do quadril. Apenas o Hafnia alvei HA4597™ teve um efeito nos níveis de colesterol e induziu uma maior redução na glicemia do que a observada com o placebo. Finalmente, o Hafnia alvei HA4597™ demonstrou ser superior ao placebo através da avaliação geral dos benefícios observados pelos médicos e pelos indivíduos da pesquisa.

«Estes resultados revelam uma eficácia significativa após apenas 2 meses e que é reforçada aos 3 meses. O mecanismo de ação que foi descrito durante os ensaios pré-clínicos é confirmado» comenta Pierre Déchelotte, cofundador e Consultor Clínico.

De acordo com Gregory Lambert, CEO e vice-presidente da Pesquisa e Desenvolvimento na TargEDys®, «É o primeiro produto de uma nova geração de probióticos, de estirpe individual, dotada de um mecanismo de ação cientificamente estabelecido no eixo microbioma-intestino-cérebro e com uma eficácia clínica de curto prazo comprovada».

«O sucesso deste ensaio clínico é um ponto de virada para a TargEDys®. A confirmação clínica de todas as descobertas pré-clínicas estimulará o lançamento comercial internacional de nossa rede de parceiros para a comercialização de nossa solução nutricional única, já vendida na França com o nome EnteroSatys™» afirmou Jean-Frederic Laville, recentemente nomeado Diretor Comercial.

Os resultados do estudo serão alvo de uma publicação científica.

Sobre a TargEDys®

A TargEDys® é uma empresa de biotecnologia francesa de fase comercial, especializada no desenvolvimento de soluções nutracêuticas e terapêuticas para a regulagem do apetite e gerenciamento do peso através de intervenções no microbioma. Fundada pelos professores Pierre Déchelotte e Sergueï Fetissov, a empresa é o resultado de muitos anos de pesquisa acadêmica no eixo microbioma-intestino-cérebro realizada pelos laboratórios do INSERM da Universidade de Rouen, Normandia, e pelo Hospital Universitário de Rouen. Liderada por Grégory Lambert, a empresa desenvolveu e comercializa seu primeiro produto com base na tecnologia de imitação do alpha-MSH, o ProbioSatys™. Esta tecnologia usa a estirpe de probióticos Hafnia alvei HA4597™ cuja eficácia está clinicamente comprovada em termos de perda de peso e regulagem do apetite. A empresa desenvolve uma carteira de produtos direcionada para o excesso de peso, bem como para a má nutrição e caquexia.

