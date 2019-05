A Enghouse Systems adquire a Vidyo, Inc.

MARKHAM, Ontário e HACKENSACK, Nova Jersey, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) anunciou hoje que adquiriu a Vidyo, Inc. por um preço de compra de aproximadamente $ 40 milhões. A receita anual da Vidyo é de cerca de $ 60 milhões.

Sediada em Hackensack, Nova Jersey, a Vidyo é uma fornecedora de soluções de software de vídeos de classe empresarial que suportam as comunicações visuais em diversos parâmetros, redes de larguras de banda variadas e locais geograficamente dispersos. A plataforma de software de infraestrutura da empresa utiliza roteamento de vídeo patenteado, tecnologias de gerenciamento e interoperabilidade para fornecer a melhor qualidade de vídeo, confiabilidade, escalabilidade e segurança de sua classe. Com fornecimento na nuvem, no local ou como uma solução híbrida, a Vidyo permite que os clientes colaborem, interajam e se envolvam de maneira mais eficiente.

A Vidyo também oferece uma ampla estrutura de interfaces de programação de aplicativos (API) a qual permite que os desenvolvedores empresariais rapidamente incorporem comunicações de vídeo em aplicativos de terceiros, fluxos de trabalho e em uma ampla variedade de dispositivos. A empresa se concentra em mercados verticais selecionados, especialmente instituições de cuidados com a saúde e financeiras, onde a qualidade e a confiabilidade dos vídeos e especialização no mercado de destino são requisitos essenciais. A solução da Vidyo está implementada em aproximadamente 400 redes de hospitais e em aproximadamente 120 instituições financeiras. A Vidyo também fornece comunicações visuais dentro do mercado mais amplo de colaboração empresarial e na segurança pública emergente, serviços em campo e casos de utilização da Internet das Coisas (IoT). A plataforma e aplicativos da empresa são usados por mais de 1.700 clientes, incluindo algumas das marcas líderes mundiais dentro dos mercados alvo da Vidyo.

"O conjunto de soluções de colaboração de vídeo em tempo real da Vidyo amplia nossa oferta de produtos empresariais para a mídia e conteúdo e complementa o portfólio da Enghouse em todos nossos setores de negócios", disse Steve Sadler, presidente do conselho e CEO da Enghouse. "Estamos muito satisfeitos em recebermos os clientes, funcionários e parceiros da Vidyo na organização Enghouse".

"Estamos empolgados em nos unirmos à Enghouse por causa da excelente adequação dos produtos e de nossa visão compartilhada", disse Michael Patsalos-Fox, presidente do conselho e CEO of Vidyo. "A Enghouse nos dá a oportunidade de ampliarmos a inovação de nossos produtos, serviços e suporte, fazendo desta uma grande transação para os clientes e parceiros da Vidyo".

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Limited é uma fornecedora líder mundial de soluções de software empresarial, atendendo a uma variedade de mercados verticais. Sua estratégia é formar uma empresa de software empresarial mais diversificada, através de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado no âmbito de seus setores de negócios: centros de contato, redes (OSS/BSS) e transportes/segurança pública. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX:ENGH). Outras informações sobre a Enghouse estão disponíveis no endereço www.enghouse.com.

Sobre a Vidyo

A Vidyo enriquece a vida das pessoas através da incorporação de vídeo em tempo real nas comunicações digitais nos momentos mais importantes. Milhões de pessoas em todo o mundo se conectam visualmente todos os dias através da tecnologia segura e escalável e dos serviços baseados em nuvem da Vidyo. Sua plataforma patenteada se integra praticamente com qualquer ambiente de aplicativo, rede e dispositivo para proporcionar experiências da mais alta qualidade que fortalecem as equipes, criam confiança, solidificam relacionamentos e melhoram a qualidade de vida para todos.

Saiba mais no endereço www.vidyo.com

Para mais informações: Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Enghouse Systems Limited, 905-946-3300, investor@enghouse.com

