A exposição off-line da 133ª Canton Fair termina em alta, demonstrando resiliência do comércio exterior da China

GUANGZHOU, China, 8 de Maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 133ª exposição off-line da Canton Fair chegou ao fim, representando um marco significativo no retorno à normalidade após a pandemia. Com presença ativa de compradores estrangeiros, vários lançamentos de novos produtos e transações de exportação melhores do que o esperado, o evento foi aclamado como um triunfo. Depois disso, a plataforma on-line da 133ª Canton Fair continua a operar normalmente.

image

"Por meio de suas operações eficientes, seguras, digitais e ecológicas, a 133ª Canton Fair serviu com sucesso como uma força positiva na promoção da escala e estrutura estáveis do comércio exterior, abertura integral e na criação de um novo padrão de desenvolvimento", disse Xu Bing, porta-voz e vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China.

A 133ª Canton Fair testemunhou um comparecimento notável de compradores internacionais de 229 países e regiões, com 129.006 participantes de 213 países e regiões que participaram off-line. A Feira recebeu uma gama diversificada de 55 organizações industriais e comerciais, como a prestigiada Câmara de Comércio Malásia-China, a CCI France Chine e a Câmara de Comércio e Tecnologia México-China. Mais de 100 empresas multinacionais líderes, incluindo o Wal-Mart dos Estados Unidos, Auchan da França, Metro da Alemanha, organizaram compradores para participar da Feira. A plataforma on-line da Feira registrou um aumento significativo de 390.574 compradores estrangeiros.

Os expositores no evento deste ano enviaram um número impressionante de 3,07 milhões de exposições, incluindo mais de 800.000 novos produtos, cerca de 130.000 produtos inteligentes, 500.000 produtos verdes e de baixo carbono, e mais de 260.000 produtos com propriedade intelectual independente. A Canton Fair, um grande sucesso, conta com mais de 300 eventos de estreia para o lançamento de novos produtos. De produtos sofisticados a inteligentes, dos personalizados aos de marca, e produtos verdes de baixo carbono, a Feira demonstrou a capacidade de fabricação da China e seu compromisso com a excelência. Os compradores globais estão impressionados com a ampla gama de produtos em exposição, que destacaram a resiliência e a vitalidade da China no comércio exterior. É evidente que os principais fabricantes da China estão em pleno vigor, exibindo o que há de mais recente e avançado em termos de criatividade e engenhosidade.

As transações de exportação fechadas na 133ª Canton Fair no local atingiram USD 21,69 bilhões, uma conquista melhor do que o esperado. Além disso, muitos compradores também agendaram visitas à fábrica e esperam conseguir mais cooperação no futuro.

Para mais informações sobre a Canton Fair, acesse https://www.cantonfair.org.cn/en-US ou entre em contato em [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071539/image.jpg

FONTE Canton Fair

SOURCE Canton Fair