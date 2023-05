Die 133. Offline-Ausstellung der Canton Fair endet mit einem Höhepunkt und zeigt die Widerstandsfähigkeit des Außenhandels von China

GUANGZHOU, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die 133. Offline-Ausstellung der Canton Fair ist zu Ende gegangen und markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie. Mit der regen Teilnahme von Einkäufern aus dem Ausland, zahlreichen Produktneueinführungen und über den Erwartungen liegenden Exportgeschäften wurde die Veranstaltung als Erfolg gewertet. Danach wird die Online-Plattform der 133. Canton Fair normal weiterlaufen.

image

„Mit ihrem effizienten, sicheren, digitalen und umweltfreundlichen Betrieb hat die 133. Canton Fair erfolgreich zur Förderung einer stabilen Außenhandelsgröße und -struktur, einer umfassenden Öffnung und der Schaffung eines neuen Entwicklungsmusters beigetragen", sagte Xu Bing, Sprecher und stellvertretender Generaldirektor des China Foreign Trade Centre.

Die 133. Canton Fair verzeichnete einen bemerkenswerten Andrang internationaler Einkäufer aus 229 Ländern und Regionen, wobei 129.006 Besuchern aus 213 Ländern und Regionen offline teilnahmen. Die Messe begrüßte eine Vielzahl von 55 Industrie- und Handelsorganisationen, darunter die renommierte Handelskammer Malaysia-China, die CCI France Chine und die China Chamber of Commerce & Technology Mexiko. Über 100 führende multinationale Unternehmen, darunter Wal-Mart aus den USA, Auchan aus Frankreich und Metro aus Deutschland, schickten Einkäufer, die die Messe besuchten. Die Online-Plattform der Messe verzeichnete eine starke Teilnahme mit 390.574 ausländischen Käufern.

Die Aussteller der diesjährigen Veranstaltung haben 3,07 Millionen Exponate hochgeladen, darunter mehr als 800.000 neue Produkte, rund 130.000 intelligente Produkte, 500.000 umweltfreundliche und kohlenstoffarme Produkte und mehr als 260.000 Produkte mit unabhängigen Schutzrechten. Die Canton Fair ist ein durchschlagender Erfolg und bietet mehr als 300 Veranstaltungen zur Vorstellung neuer Produkte. Von hochwertigen zu intelligenten und von kundenspezifischen zu Markenartikeln sowie umweltfreundlichen Produkten mit geringem CO2-Ausstoß demonstrierte die Messe die Leistungsfähigkeit von China und sein Engagement für Spitzenleistungen. Die Einkäufer aus aller Welt sind beeindruckt von der großen Auswahl an ausgestellten Produkten, die Chinas Widerstandsfähigkeit und Vitalität im Außenhandel unterstreichen. Es ist offensichtlich, dass Chinas führende Hersteller in voller Stärke vertreten sind und das Neueste und Beste an Kreativität und Einfallsreichtum präsentieren.

Die auf der 133. Canton Fair vor Ort abgeschlossenen Exportgeschäfte erreichten 21,69 Mrd. USD, ein Ergebnis, das über den Erwartungen lag. Darüber hinaus haben viele Einkäufer Werksbesichtigungen anberaumt und erwarten für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit.

Für weitere Informationen über die Canton Fair besuchen Sie bitte https://www.cantonfair.org.cn/en-US oder kontaktieren Sie [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071539/image.jpg

