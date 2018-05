A FARO® Apresenta Plataforma de Software As-BuiltTM para Modelagem Digital em 3D

Essa plataforma abrangente e inovadora integra perfeitamente dados processados em 3D da plataforma de software FARO SCENE e é compatível com modelagem de nuvem de pontos (ou seja, o conjunto de pontos de dados coletados com um scanner a laser em 3D exibido como uma representação visual de um objeto ou uma área) para as ferramentas mais recentes de design do Autodesk 2019. A plataforma As-Built da FARO oferece três opções avançadas:

As-Built TM para AutoCAD®;

As-Built TM para Autodesk® Revit®;

Pacote completo do As-BuiltTM: inclui As-BuiltTM para AutoCAD® e As-BuiltTM para Autodesk® Revit®.

Todas as funcionalidades das soluções PointSense para AutoCAD, todos os plugins anteriores independentes de AutoCAD e o PointSense para Revit foram migrados para a plataforma As-Built. Além disso, essa plataforma está disponível em vários idiomas, como francês, italiano, espanhol, português, chinês, japonês, inglês e alemão.

As-Built para AutoCAD

Excelente usabilidade: agora, os usuários têm acesso a uma simples interface gráfica do usuário que oferece um único ponto de entrada para todos os recursos e funcionalidades da FARO em toda a plataforma AutoCAD. Isso permite que novos usuários comecem a aproveitar com rapidez toda a capacidade da plataforma As-Built;

agora, os usuários têm acesso a uma simples interface gráfica do usuário que oferece um único ponto de entrada para todos os recursos e funcionalidades da FARO em toda a plataforma AutoCAD. Isso permite que novos usuários comecem a aproveitar com rapidez toda a capacidade da plataforma As-Built; Valor e desempenho únicos: os profissionais de AEC se beneficiam de uma plataforma única de modelagem de nuvem de pontos que não apenas oferece ferramentas versáteis para vários setores, como arquitetura, engenharia civil/topografia, petróleo e gás e gestão de instalações, mas também é compatível com estações totais e sensores de drones. Não é mais necessário comprar ou ter o suporte de um software separado para estação total. Além disso, agora é fácil combinar uma visualização terrestre com uma visualização aérea para gerar uma representação digital ainda melhor do ambiente físico.

As-Built para Autodesk Revit

Confiança na precisão: o As-Built para Autodesk Revit, assim como seu antecessor, PointSense para Revit, agiliza os fluxos de trabalho da digitalização para BIM e inclui recursos avançados, como análise de superfície pelos padrões de níveis de precisão, de acordo com o U.S. Institute of Building Documentation. Os usuários podem validar com mais confiança a precisão do modelo as-built em comparação com a respectiva nuvem de pontos.

Segundo Andreas Gerster, vice-presidente de BIM de construção global, "o único foco é a entrega de soluções de modelagem digital em 3D que resolvam as principais dificuldades dos profissionais de AEC, especificamente o desperdício e os atrasos no projeto, responsáveis por reduzir a produtividade e aumentar os custos operacionais. A plataforma As-Built é uma ferramenta avançada para usuários do Autodesk que usam as soluções FARO Focus e Freestyle e produtos de hardware de terceiros para geração de imagens em 3D."

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo para tecnologia de medição e geração de imagens em 3D. A empresa desenvolve e comercializa software e dispositivos de medição assistida por computador e geração de imagens para os mercados verticais a seguir:

Fábrica 3D - medições em 3D de alta precisão, geração de imagens e comparação de peças, além de estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade; e visualização em 3D para controle e medição no chão de fábrica usando sensores em 3D e soluções personalizadas.

BIM-CIM de construção - coleta de dados em 3D de projetos de construção as-built e fábricas para gerar documentação sobre as estruturas e para controle de qualidade, planejamento e preservação;

Ciência forense para segurança pública - coleta e análise de dados do ambiente físico no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, além de planejar atividades de segurança e criar treinamentos de realidade virtual;

Design de produtos - coleta de dados detalhados e precisos em 3D com base nos produtos existentes para análise e recriação de CADs, após a replicação de peças obsoletas e design do mercado;

A sede global da FARO está em Lake Mary, Flórida. A empresa também tem um novo centro de tecnologia e uma unidade industrial de aproximadamente 8,5 mil metros quadrados, em Exton, na Pensilvânia, para pesquisa e desenvolvimento, fabricação e serviços das linhas dos produtos FARO Laser Tracker e FARO Cobalt Array Imager. A sede regional na Europa fica em Stuttgart, na Alemanha, e a sede regional na região Ásia-Pacífico está em Cingapura. A FARO tem outros escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Alemanha, no Reino Unido, na França, na Espanha, na Itália, na Polônia, na Turquia, na Holanda, na Suíça, na Índia, na China, na Malásia, na Tailândia, na Coreia do Sul e no Japão.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

O desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

A incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;

Rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; e

Outros riscos declarados na Parte I, Item 1A. Fatores de risco do report anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017.

As declarações prospectivas deste comunicado representam o parecer da empresa na data desta publicação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente as declarações prospectivas, independentemente de serem resultados de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que solicitado em contrário pela lei.

