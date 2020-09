A Federação Mundial do Coração diz que uma tempestade perfeita para doenças cardíacas foi criada pela COVID-19

GENEBRA, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A COVID-19 está criando uma tempestade perfeita para a saúde do coração, alerta a Federação Mundial do Coração (WHF) no Dia Mundial do Coração. Três fatores principais estão contribuindo para isso. Primeiro, as pessoas com COVID-19 e doença cardíaca estão entre as com maior risco de morte e de complicações graves. Segundo, o coração pode ser adversamente afetado pelo vírus mesmo em pessoas sem doenças preexistentes. Finalmente, o medo do vírus causou uma grande redução no número de consultas nos hospitais pelos pacientes cardíacos para atendimento de rotina e de emergência.

O objetivo da WHF é unir a comunidade global de saúde para combater as doenças cardiovasculares, que matam 17,9 milhões de pessoas por ano. A WHF está pedindo que todos "usem o coração" para fazer melhores escolhas para a sociedade, para as nossas pessoas queridas e para nós mesmos.

A professora Karen Sliwa, presidente da WHF, disse: "Nesses tempos difíceis, é essencial prestar atenção especial às pessoas com maior risco de complicações da COVID-19 e compreender melhor como o vírus está afetando o coração de pessoas saudáveis. A COVID-19 criou uma tempestade perfeita, na qual as pessoas com doenças cardiovasculares evoluem insatisfatoriamente, e as pessoas em risco não buscam o tratamento que precisam para manter seu coração saudável. O coração e todo o sistema vascular estão em perigo e precisamos agir agora. Hoje temos a oportunidade única de nos unir, mobilizar nossas habilidades e usar nosso coração para agir."

As doenças cardiovasculares têm muitas causas: do tabagismo ao diabetes, pressão alta, obesidade e poluição do ar. Para combater essas doenças, a WHF está conclamando todos não só para fazer mudanças individuais de comportamento, como também para uma mudança na sociedade. Com a equidade no centro do trabalho da WHF, é vital disponibilizar o acesso à assistência à saúde, alimentos saudáveis e um modo saudável de vida para todas as pessoas. Regular produtos não saudáveis e ao mesmo tempo criar ambientes saudáveis são exemplos de soluções para governos e comunidades. Devido à situação atual, a WHF também está solicitando o reconhecimento e a proteção urgente dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente.

A WHF lançou um estudo global em doenças cardiovasculares e COVID-19 para entender melhor os resultados e os fatores de risco em pacientes hospitalizados com COVID-19.

A WHF também está lançando uma série de debates focados em como promover mudanças de comportamento e na sociedade para combater as doenças cardiovasculares. Participe da primeira discussão em 29 de setembro às 15h CET.

