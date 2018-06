A GAC Motor atualiza o GS4 líder de vendas como um novo SUV inteligente

Um sistema AVNT inteligente que fornece uma ampla série de serviços e recursos desde controles ativados por voz e comunicação social até entretenimento.

Um assistente remoto inteligente T-Box que permite que os usuários controlem o veículo remotamente em seus smartphones. Ele inclui 14 funções tais como segurança e proteção antirroubo, serviço de socorro de emergência e diagnóstico remoto do veículo.

Navegação inteligente

33 comandos de voz, reconhecimento da voz e resposta em 1,2 segundo.

"Graças à convergência da computação em nuvem, big data, Internet dos Veículos (IoV – Internet of Vehicles), inteligência artificial (AI) e muito mais, dirigir o novo SUV Qiyun GS4 é como ter um copiloto controlado por voz no veículo, o qual tem sensibilidade apurada e velocidade", disse Yu Jun, Presidente da GAC Motor. "O novo GS4, com seu sistema AVNT inteligente, marca o início da nova abordagem da GAC Motor para enfrentar os desafios, as oportunidades e a concorrência na era da revolução tecnológica e da transformação industrial. No futuro, iremos trabalhar com líderes da tecnologia digital, incluindo Tencent, iFLYTEK e AutoNavi, para levar mais inovações para o setor da condução inteligente".

O novo GS4 não apenas demonstra o novo pensamento e os objetivos estratégicos para projeto e fabricação de veículos da GAC Motor, mas também impulsiona o desenvolvimento de sistemas conectados inteligentes para carros e indica a formação de um novo ecossistema no setor onde todos ganham.

O design exterior do novo Qiyun GS4 captura um sentido de ciência e tecnologia com seus grandes faróis de LED, arrojada grade dianteira cromada, luzes de circulação diurna de LED em forma de L totalmente novas e luzes traseiras de LED estilo "asa de luz (wing of light)", a qual também melhora a visibilidade do veículo para os outros motoristas.

O novo GS4 tem um amplo teto solar panorâmico (1240 mm/870 mm), carregamento sem fio para telefone, um sistema de imagem de alta resolução para estacionamento, controle inteligente do ar e uma luz ambiente azul gelo que eleva a experiência de viajar para um nível totalmente novo.

O novo SUV terá duas opções de motor, o 200T (1,3 T) e o 235T (1,5 T), juntamente com transmissão 6AT para ambos os modelos. Ele utiliza também o sistema de montagem à direita e à esquerda do eixo de transmissão, desempenho de ruído, vibração e aspereza (NVH – Noise, Vibration, Harshness) e mecanismos de controle.

Desde seu lançamento oficial em 18 de abril de 2015, o GS4 da GAC Motor recebeu elogios de cerca de 900.000 usuários. O GS4 recebeu avaliação nível ouro da C-ECAP e se classificou em primeiro lugar do setor de SUVs compactos no estudo IQS da J.D. Power por dois anos consecutivos.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que está classificada no 238o. lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupa agora a mais alta posição entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS - China Initial Quality Study) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centralizada na qualidade da empresa, a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovadores, fabricação para a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

