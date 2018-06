A GAC Motor entrega 150 GA3Ss para a força policial da Nigéria

"A GAC Motor trouxe com grande sucesso uma variedade dos principais modelos de sua marca para a Nigéria, obtendo grandes pedidos de compra dos governos locais por mostrar sua qualidade e a imagem positiva da marca. Esta mais recente cooperação vai acelerar nosso desenvolvimento futuro no mercado nigeriano", disse Yu Jun, Presidente da GAC Motor.

A polícia nigeriana elogiou o design poderoso e inteligente e os excelentes recursos de segurança do GA3S. Acredita-se que o estilo, design e recursos de segurança, inteligentes e personalizados do modelo, podem ser adaptados às complexas exigências dos carros de polícia.

Para melhor se adaptar aos desenvolvimentos do mercado na África, a GAC Motor está constantemente otimizando o design dos veículos com base nas condições das estradas locais, para assegurar qualidade e desempenho confiáveis. A maioria dos modelos foi especificamente ajustada para atender às necessidades de desempenho em estradas esburacadas e lamacentas, como por exemplo, acrescentando um chassi mais alto para melhorar a liberação da passagem. Com sua excelente qualidade de produto e alta adaptabilidade ao mercado africano, a GAC Motor conquistou a preferência dos consumidores locais e tem sido a marca chinesa mais vendida na Nigéria.

A GAC Motor alcançou seu sucesso no mercado, mantendo seu princípio de qualidade em primeiro lugar. Durante cinco anos consecutivos, a GAC Motor tem se classificado em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas no estudo de qualidade inicial (IQS- Initial Quality Study) da J.D. Power Asia. O GS8, o modelo mais popular na Nigéria, foi classificado com cinco estrelas pelo Programa de Avaliação de Novos Carros da China (C-NCAP). A empresa também estabeleceu parcerias estratégicas com os principais fornecedores do mundo e recrutou talentos de primeira linha para monitorar criteriosamente a qualidade, o que irá impulsionar a expansão da empresa no mercado africano e em todo o mundo.

Marcos de destaque para a GAC Motor no mercado africano

Inauguração da primeira concessionária na Nigéria em dezembro de 2014 e uma segunda, dois anos depois.

Em 2016, a GAC Motor estabeleceu uma fábrica de unidades parcialmente desmontadas (SKD - semi knocked-down) na Nigéria, tornando-se a primeira marca de automóveis da China a ter partes montadas localmente.

Em 2017, o governo do Estado de Nasarawa fez uma grande compra de GS8s, GS4s e GA3Ss como veículos de recepção oficial.

Em fevereiro de 2018, o GS8, o principal modelo da GAC Motor, foi lançado na Nigéria.

A Nigéria é um dos mercados mais importantes na estratégia de crescimento da GAC Motor para a África, que inclui o desenvolvimento de sua equipe local de gerenciamento, o lançamento de versões localizadas de seus principais modelos e uma fábrica no local que permite que a fabricante de automóveis obtenha avanços contínuos no mercado.

Alcançar uma sólida base na Nigéria, um dos países participantes da Iniciativa "Cinturão e Estrada" da China, permitirá que a GAC Motor alcance de maneira mais eficiente o grande mercado africano e impulsione a internacionalização de sua marca.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que está classificada no 238o. lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupa agora a mais alta posição entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS - China Initial Quality Study) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centralizada na qualidade da empresa, a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovadores, fabricação para a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

