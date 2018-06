GAC Motor dostawcą 150 modeli GA3S na potrzeby nigeryjskiej policji

– GAC Motor z powodzeniem wprowadza różnorodne modele do Nigerii i pozyskuje duże zamówienia od lokalnych rządów ze względu na jakość i pozytywny obraz marki. Najnowsza współpraca przyspieszy dalszy wzrost na nigeryjskim rynku – skomentował You Jun, prezes firmy GAC Motor.

Przedstawiciele nigeryjskiej policji bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat potężnego i przemyślanego projektu oraz doskonałych funkcji bezpieczeństwa modelu GA3S. Powszechnie uważa się, że styl, wzornictwo i dostosowane funkcje bezpieczeństwa smart mogą być dostosowane do skomplikowanych wymagań wozów policyjnych.

Aby lepiej dostosować się do rozwoju rynku w Afryce, firma GAC Motor nieustannie optymalizuje modele pojazdów na podstawie lokalnych warunków drogowych, przez co może zagwarantować dobrą jakość i wydajność. Większość modeli zostało specjalnie dostosowanych do wymagań stawianych przez wyboiste i zabłocone drogi, w tym przez dodanie podwyższonego podwozia dodającego przestrzeni. Dzięki bardzo dobrej jakości produktu i jego dostosowania do afrykańskiego rynku firma GAC Motor zjednała sobie lokalnych klientów i stała się najpopularniejszą chińską marką w Nigerii.

Firma GAC Motor osiągnęła sukces na rynku przez wierność zasadzie prymatu jakości. Już od pięciu lat firma GAC Motor jest notowana na pierwszym miejscu wśród wszystkich chińskich marek w rankingu IQS J.D. Power Asia. Najpopularniejszy w Nigerii model GS8 zdobył pięć gwiazdek w programie C-NCAP (program oceny nowych pojazdów w chinach). Firma ponadto nawiązała współpracę strategiczną z czołowymi dostawcami i zatrudniła najlepszych pracowników w celu ścisłej kontroli jakości, co jeszcze przyspieszy ekspansję firmy na rynku afrykańskim i na całym świecie.

Kamienie milowe GAC Motor w Afryce

Otwarcie pierwszego dealera w Nigerii w grudniu 2014 r. i drugiego w dwa lata później.

W 2016 r. firma GAC Motor otworzyła fabrykę SKD w Nigerii i tym samym stała się pierwszą chińską marką motoryzacyjną, której montaż części ma miejsce lokalnie.

W 2017 r. rząd stanu Nasarawa złożył duże zamówienie na modele GS8, GS4 i GA3S jako oficjalne pojazdy.

W lutym 2018 r. flagowy model GS8 firmy GAC Motor zadebiutował w Nigerii.

Nigeria jest jednym z najważniejszych rynków w strategii wzrostu firmy GAC Motor w Afryce. Strategia zakłada rozwój lokalnego zespołu zarządzającego, wprowadzanie zlokalizowanych wersji najpopularniejszych modeli oraz utrzymywanie fabryki na miejscu, która pozwoli producentowi pojazdów na ciągłe osiąganie sukcesów na rynku.

Utworzenie solidnych fundamentów w Nigerii, kraju objętym chińską Inicjatywą Pasa i Drogi, pozwoli firmie GAC Motor na skuteczniejszą ekspansję na afrykańskie rynki i wesprze internacjonalizację marki.

O GAC Motor

Założona w 2008 r. spółka Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) to spółka podległa GAC Group, która zajmuje 238 miejsce na liście Fortune Global 500. Firma rozwija i produkuje wysokiej klasy pojazdy, silniki, części i akcesoria samochodowe. Firma GAC Motor już od pięciu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich chińskich marek w studium jakości J.D. Power China Initial Quality Study SM (IQS) w Azji Pacyficznej, co potwierdza strategię firmy opierającą się na jakości na bazie innowacyjnych badań i rozwoju, produkcji i łańcucha dostaw oraz sprzedaży i usług serwisowych.

Więcej informacji można znaleźć w serwisach:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Kontakt z mediami:

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/700209/GAC_Motor_150_GA3Ss.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/700210/GAC_Motor_Delivery_Ceremony.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/700208/GAC_Motor_GA3S.jpg

SOURCE GAC Motor