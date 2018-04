A GCL-Poly estabelece empreendimento conjunto de 20GW usando a tecnologia CCZ

A CCZ é a tecnologia monocristalina de alta eficiência da próxima geração, a qual utiliza um forno especial para o crescimento do cristal Czochralski para realizar a extração do cristal durante a alimentação e o derretimento. De 8 a 10 hastes podem ser extraídas dentro do ciclo de vida de um forno. Atualmente, a tecnologia Czochralski, RCZ, recarregada é a mais frequentemente usada em todo o setor. Comparadas com a tecnologia RCZ, as hastes de cristal produzidas pela tecnologia CCZ são de melhor qualidade e a resistividade é mais uniforme e mais limitada na distribuição, fazendo com que sejam mais adequadas para baterias PERC tipo P e tipo N.

Durante o ano passado, a GCL-Poly melhorou a eficiência dos custos e a qualidade do produto da tecnologia CCZ, através de equipamentos nacionais e desenvolvimento da cadeia de suprimentos e do processo de otimização. Quando a nova fábrica entrar em funcionamento, a GCL-Poly se tornará a única empresa do mundo a realizar a industrialização da tecnologia CCZ e levará a indústria de wafers (fatias) de silício monocristalino para o próximo nível de tecnologia.

Em abril de 2017, a GCL-Poly anunciou que havia finalizado a aquisição da tecnologia CCZ de quinta geração, da tecnologia FBR de leito fluidizado de silano e dos ativos relacionados da SunEdison. O silício granular de alta qualidade da FBR é o melhor material para a CCZ; as duas tecnologias são complementares e pode-se atingir um efeito de sinergia de 1+1>2", disse o Sr. Wan Yuepeng, Executivo-Chefe de Tecnologia da GCL-Poly. Esta barreira de alta tecnologia e alto valor adicionado irá melhorar de forma significativa a competitividade central da empresa.

A GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK: 3800) faz parte do Grupo GOLDEN CONCORD (GCL). A GCL-Poly é a maior fornecedora de polissilício e wafers (fatias), bem como uma das principais investidoras e operadoras de energia verde e energia solar.

