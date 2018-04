GCL-Poly crée une coentreprise de 20 GW qui fera appel à la technologie CCZ

CCZ est une technologie monocristalline à haute efficience de prochaine génération qui fait appel à un four à cristaux croissants spécial de type Czochralski pour effectuer le tirage du cristal pendant le chargement et la fonte. De 8 à 10 barres peuvent être tirées durant le cycle de vie d'un four. Actuellement, la technologie de recharge Czochralski est la plus répandue dans le secteur. Par rapport à RCZ, les barres de cristal produites avec la technologie CCZ sont de meilleure qualité, et leur résistivité est plus uniforme et plus étroite en termes de distribution, ce qui les rend plus adaptées aux batteries PERC de type P et aux batteries de type N.

L'année dernière, GCL-Poly a amélioré le rapport coût-efficacité et la qualité des produits CCZ grâce à des équipements nationaux et au renforcement de la chaîne logistique et à l'optimisation des procédés. Lorsque la nouvelle usine sera mise en service, GCL-Poly sera la seule entreprise au monde à procéder à l'industrialisation de la technologie CCZ et fera entrer le secteur des plaquettes de silicium monocristallin dans une nouvelle ère technologique.

En avril 2017, GCL-Poly a annoncé qu'elle avait mené à bien l'acquisition de la technologie CCZ de cinquième génération de SunEdison, de la technologie de lit fluidisé à partir de silane de FBR, et des actifs correspondants. « Le silicium granulaire de haute qualité de FBR est le meilleur matériau pour CCZ ; ces deux nouvelles technologies sont complémentaires, et il est possible d'obtenir un effet de synergie de 1+1>2 », explique M. Wan Yuepeng, directeur technologique de GCL-Poly. Cette barrière high-tech et cette technologie à valeur ajoutée renforceront considérablement la compétitivité essentielle de l'entreprise.

À propos de GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK : 3800) appartient au GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-Poly est le plus grand fabricant mondial de silicium polycristallin et de plaquettes, ainsi qu'un des plus grands investisseurs et exploitants dans le domaine de l'énergie verte et de l'énergie solaire.

