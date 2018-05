A GCL SI lançará novos módulos de alta eficiência durante a SNEC

Na SNEC, o GCL Group ocupará um estande de 968 metros quadrados no Hall E1, o "Hall de marcas internacionais de projetos de células solares e sistemas e de aplicações", exibindo seus produtos mais recentes os quais cobrem todos os aspectos da indústria fotovoltaica (FV), incluindo a integração de aplicações de tecnologia FV, a cadeia inteligente da indústria de energia, casas inteligentes e utilização combinada de energia solar e aquecimento. Os mais esperados são a revolucionária tecnologia FBR + CCz da GCL SI, juntamente com uma variedade de módulos mono e policristalinos de alta eficiência, incluindo alguns criados para os projetos da empresa para a diminuição da pobreza. Eric Luo, Presidente da GCL SI, disse que a GCL continuará com seus esforços em P&D e fornecerá maior valor para os clientes.

Atualmente, a GCL SI tem uma capacidade de produção de módulos de aproximadamente 6 GW e seu volume de entregas atingiu 4,84 GW em 2017, classificando a empresa como uma das principais fornecedoras de todo o mundo. A eficiência média de sua célula PERC de silício negro policristalino de alto desempenho alcançou 20,8% e sua eficiência máxima alcançou 21,3%. A força de seu módulo policristalino de 60 células ultrapassa 300 W, fazendo da GCL SI uma líder absoluta do setor em termos de desempenho do módulo policristalino. A GCL SI participou da licitação para os dois Projetos Pioneiros em Changzhi e Tongchuan com seus produtos de alta eficiência.

Nos próximos anos, o mercado fotovoltaico alcançará crescimento estável. Especialmente, a demanda por produtos fotovoltaicos nos mercados emergentes externos irá se expandir ainda mais. A GCL SI reforçará sua pesquisa e desenvolvimento de produtos de alta eficiência, consolidará seu negócio principal de produtos fotovoltaicos e se concentrará em aumentar a proporção de negócios internacionais. Em 2017, os negócios internacionais da GCL SI aumentaram 20% em relação ao ano anterior, respondendo por 26,37% do volume total de negócios da empresa. Espera-se que a participação dos negócios internacionais alcance 50% em 2018.

A GCL SI é orientada pela demanda do mercado e fornece produtos de qualidade e de alta eficiência para vários ambientes em todo o mundo. Suas células de alta eficiência, módulos MBB e produtos bifaciais de vidro duplo atendem às necessidades dos Projetos Pioneiros da China e dos mercados externos. Através do desenvolvimento de pacotes de integração modular, as necessidades personalizadas dos clientes nacionais e internacionais também podem ser atendidas. Adicionalmente, a GCL SI continua a promover a fabricação inteligente, ajuda a acelerar a evolução da fabricação na direção da automação e da digitalização e integra tecnologias de informação, tais como a Internet e a Internet das Coisas, no processo de produção. Sua produção enxuta e fabricação inteligente melhoram a qualidade e a eficiência do produto, o que ajuda a GCL-SI a atingir seu objetivo de desenvolvimento de alta qualidade.

Sobre a SNEC PV Power Expo

Agora em seu 12o. ano, a SNEC PV Power Expo (SNEC) foi fundada pela Associação Asiática da Indústria Fotovoltaica (APVIA - Asian Photovoltaic Industry Association), pela Sociedade Chinesa de Energia Renovável (CRES - China Renewable Energy Society) e pela Associação Chinesa das Indústrias de Energia Renovável (CREIA - Chinese Renewable Energy Industries Association) e tem co-patrocínio de 19 agências e organizações internacionais, incluindo a Associação da Indústria de Energia Solar dos EUA (SEIA - US Solar Energy Industry Association), entre outras. Sendo a maior exibição mundial sobre a nova energia e uma importante plataforma para as principais empresas exibirem produtos de tecnologia avançada, a SNEC apresenta equipamentos de produção de energia fotovoltaica, materiais, células, produtos e módulos de aplicação e projetos e sistemas solares, cobrindo todos os aspectos da cadeia da indústria fotovoltaica.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL-SI), faz parte do GOLDEN CONCORD Group (GCL). A GCL-SI fornece um sistema integrado de energia único e de última geração e tem o compromisso de se tornar a empresa líder mundial de energia solar.

FONTE GCL System

