GCL SI va proposer de nouveaux modules à haut rendement à l'occasion de la SNEC

Lors de la SNEC, GCL Group occupera un stand de 968 mètres carrés au Hall E1, baptisé « Solar Cell and System Projects and Application International Brand Hall », et présentera ses tout derniers produits couvrant tous les aspects du secteur photovoltaïque (PV), y compris l'intégration d'applications faisant appel à la technologie PV, la chaîne intelligente du secteur de l'énergie, les maisons intelligentes, et le recours mixte à l'énergie solaire et thermique. Les plus attendus seront la technologie FBR + CCz révolutionnaire de GCL SI, ainsi que toute une série de modules mono et multi à haut rendement, y compris quelques modèles destinés à des projets de réduction de la pauvreté menés par l'entreprise. Eric Luo, président de GCL SI, a précisé que GCL poursuivrait ses efforts dans la recherche et le développement et offrirait une plus grande valeur à ses clients.

GCL SI a actuellement une capacité de production de modules d'environ 6 GW, et son volume de livraison a atteint 4,84 GW en 2017, ce qui la place parmi les plus grands fournisseurs au monde. Le rendement moyen de sa cellule PERC en silicium noir polycristallin haute performance a atteint 20,8 %, et son rendement maximal a atteint 21,3 %. La puissance de son module polycristallin à 60 cellules dépasse 300 W, ce qui fait de GCL SI un chef de file du secteur absolu en termes de performance de module polycristallin. GCL SI a participé à l'appel d'offres pour les deux projets favoris de Changzhi et Tongchuan avec ses produits à haut rendement.

Ces prochaines années, le marché du photovoltaïque va connaître une croissance stable. En particulier, la demande pour le photovoltaïque sur les marchés émergents étrangers continuera de s'intensifier. GCL SI renforcera encore davantage ses initiatives de recherche et développement pour les produits à haut rendement, consolidera ses activités principales dans le photovoltaïque, et s'attachera à accroître la part de ses activités à l'étranger. En 2017, le chiffre d'affaires de GCL SI à l'international a progressé de 20 % en glissement annuel, comptant pour 26,37 % de son chiffre d'affaires total. Il est prévu que la part de son chiffre d'affaires à l'international atteigne 50 % en 2018.

GCL SI est guidé par la demande du marché et propose des produits de qualité et à haut rendement pour plusieurs environnements à travers le monde. Ses cellules à haut rendement, modules MBB et produits bifaces à double enveloppe répondent aux besoins des projets favoris en Chine et du marché étranger. En mettant au point des ensembles d'intégration modulaires, il est également possible de répondre aux besoins propres aux clients chinois et étrangers. En outre, GCL SI continue de promouvoir la fabrication intelligente, aide à accélérer l'évolution de la fabrication vers l'automatisation et la numérisation, et intègre à ses procédés de fabrication des technologies de l'information comme l'Internet et l'Internet des objets. Sa fabrication à flux tendu et sa fabrication intelligente améliorent la qualité et le rendement de ses produits, ce qui aide GCL-SI à réaliser son objectif de développement de haute qualité.

À propos de SNEC PV Power Expo

Lancée il y a maintenant 12 ans, la SNEC PV Power Expo (SNEC) a été créée par l'Asian Photovoltaic Industry Association (APVIA), la China Renewable Energy Society (CRES) et la Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA), et elle est coparrainée par 19 agences et organisations internationales, dont la US Solar Energy Industry Association (SEIA). Étant la plus grande exposition mondiale pour les nouvelles énergies et une importante plateforme pour les grandes entreprises qui souhaitent présenter leurs produits à technologie évoluée, la SNEC est l'occasion de découvrir des équipements de production, des matériaux, des cellules et des produits et des modules d'application pour le photovoltaïque, ainsi que des projets et systèmes solaires, couvrant tous les aspects de la chaîne du secteur photovoltaïque.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL-SI), fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI propose un système énergétique intégré unique à la pointe de la technologie et entend devenir la plus grande entreprise mondiale du secteur de l'énergie solaire.

SOURCE GCL System