A Getronics recebe novo capital para se posicionar para crescimento futuro

LONDRES, 7 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Getronics (a "empresa"), o grupo global de serviços de TI, recebeu recentemente apoio financeiro adicional de seus credores para investir em iniciativas de transformação para impulsionar o crescimento de longo prazo.

Em conexão com este anúncio, Rogier Bronsgeest (diretor de operações da Getronics) e Hugo Eales serão líderes conjuntos de negócios internacionais da marca Getronics. O foco deles será transformar os negócios e garantir o compromisso contínuo com funcionários, clientes e fornecedores. Rogier continuará atuando como diretor de operações, responsável pelo gerenciamento do excelente atendimento que a Getronics oferece aos clientes e garantir que eles estejam na vanguarda dessa mudança. Hugo, ex-diretor de finanças da COLT Technology Services, foi nomeado novo diretor financeiro.

Conforme anunciado anteriormente, os negócios da Getronics na América do Norte serão relançados sob a marca Pomeroy. Os negócios norte-americanos e internacionais continuarão a funcionar em colaboração para atender aos clientes mundialmente.

Rogier comentou: "Estamos comprometidos em gerenciar os negócios com os nossos altos padrões de costume e a manter relações produtivas com todos os clientes e parceiros de negócios durante esse período de transição na Getronics. Gostaria de agradecer à nossa equipe excepcional por sua dedicação em fornecer aos clientes recursos essenciais e experiências de usuário incomparáveis para ter sucesso no ambiente dinâmico de negócios digitais. Estamos ansiosos para emergir como uma empresa mais forte e melhor posicionada para o futuro".

"Com o apoio das partes interessadas, estamos dando passos proativos para melhorar a estrutura de capital, continuando a fornecer aos clientes os serviços e as soluções diferenciadas que esperam da Getronics", declarou Hugo. "A Getronics tem um sólido negócio subjacente, e o novo investimento fornecerá a flexibilidade financeira para agregar valor a todas as partes interessadas da Getronics, o que reflete a confiança das partes interessadas nos nossos negócios e na nossa equipe, enquanto continuamos a executar nossa estratégia de transformação para melhorar a gestão de custos, impulsionar o crescimento da receita e melhorar a posição global competitiva da Getronics".

Sobre a Getronics

A Getronics é uma integradora global de tecnologia de informações e comunicações (TIC) com histórico extenso, que se estende por mais de 130 anos. Sua visão é se tornar a parceira preferida nas transformações de negócios, utilizando pessoas excepcionais e tecnologia, com foco exclusivo em clientes satisfeitos e possibilitando a satisfação dos funcionários. Com quase mais de 7.000 funcionários em 23 países da Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte e América Latina, o portfólio de transformação da Getronics disponibiliza sólida capacidade e conhecimento em relação a trabalho gerenciado, aplicativos, soluções de software específicas para o setor, gerenciamento de várias nuvens, comunicações unificadas e serviços de segurança, para fornecer um portfólio proativo de ponta a ponta, viabilizando o negócio ou consumidor de usuários digitais nos setores público e privado.

