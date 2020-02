Getronics reçoit de nouveaux capitaux pour se positionner en vue d'une croissance future

LONDRES, 7 février 2020 /PRNewswire/ -- Getronics (la « Société »), le groupe mondial de services informatiques, a récemment reçu un soutien financier supplémentaire de la part de ses prêteurs afin d'investir dans des initiatives de transformation visant à stimuler une croissance à long terme.

Dans le cadre de cette annonce, Rogier Bronsgeest (directeur des opérations de Getronics) et Hugo Eales co-dirigeront les activités internationales sous la marque Getronics. Leur objectif sera de transformer l'entreprise tout en assurant un engagement continu envers les employés, les clients et les fournisseurs. Rogier continuera à occuper son poste de directeur des opérations, avec la responsabilité de gérer l'excellent service que Getronics fournit à ses clients et de s'assurer qu'ils sont au premier plan de ce changement. Hugo, ancien directeur financier de COLT Technology Services, a été nommé directeur financier.

Comme annoncé précédemment, l'activité nord-américaine de Getronics sera relancée sous son ancienne marque, Pomeroy. Les entreprises nord-américaines et internationales poursuivront leur collaboration afin de servir leurs clients dans le monde entier.

Rogier a commenté : « Nous nous engageons à conduire nos activités selon nos normes élevées habituelles et poursuivre des relations productives avec l'ensemble de nos clients et partenaires commerciaux pendant cette période de transition chez Getronics. Je tiens à remercier notre équipe exceptionnelle pour son dévouement à fournir à nos clients des capacités essentielles et des expériences utilisateurs inégalées pour réussir dans l'environnement dynamique de l'industrie numérique. Nous sommes impatients de devenir une entreprise plus forte, mieux positionnée pour l'avenir. »

« Avec le soutien de nos parties prenantes, nous prenons des mesures proactives afin d'améliorer notre structure de capital tout en continuant à fournir à nos clients les services et solutions différenciés qu'ils attendent de Getronics », a déclaré Hugo. « Getronics possède une activité sous-jacente solide et ce nouvel investissement fournira la flexibilité financière nécessaire pour libérer de la valeur profitant à toutes les parties prenantes de Getronics. Cela reflète la confiance de nos partenaires dans notre entreprise et notre équipe alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de transformation pour améliorer la gestion des coûts, stimuler la croissance des revenus et améliorer la position concurrentielle mondiale de Getronics. »

À propos de Getronics

Getronics est un intégrateur mondial des TIC possédant une longue histoire qui s'étend sur plus de 130 ans. Notre vision est de devenir le partenaire privilégié de la transformation commerciale en utilisant la technologie et des personnes exceptionnelles, avec un objectif unique de satisfaire nos clients en rendant nos employés heureux. Avec près de 7 000 employés répartis dans 23 pays à travers l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, le portefeuille transformation de Getronics apporte une solide capacité et une expertise dans les domaines de l'espace de travail géré, des applications, des solutions logicielles spécifiques à l'industrie, de la gestion multi-cloud, des communications unifiées et des services de sécurité. Ce portefeuille proactif de bout en bout offre des possibilités aux utilisateurs numériques – entreprises ou consommateurs, tant dans le secteur public que privé.

