A GM Security Technologies e a 1st Secure IT promovem o Programa de Certificação PCI - ISA em São Paulo

SÃO PAULO, 24 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Nos dias 25 e 26 de junho, no L'Hotel PortoBay São Paulo, a GM Security Technologies e a 1st Secure IT oferecerão à comunidade de TI do Brasil um programa de treinamento para Certificação de Segurança ISA (Internal Security Assessor, assessor interno de segurança), estabelecido pelo consórcio global "PCI Security Standards Council" para a prevenção de fraude em meios eletrônicos de pagamento.

"Alguns relatórios, como o Norton Cyber Security Insights", indicam que o Brasil ocupa a sexta posição entre os países que mais perderam dinheiro devido a ataques cibernéticos em 2017, cerca de 5 bilhões de dólares. Além disso, o número de ataques cibernéticos contra empresas no Brasil quase dobrou em 2018, conforme o quarto relatório sobre segurança digital no Brasil. Neutralizar o crime cibernético é um desafio, o que só é possível através de profissionais treinados nas melhores práticas contra a fraude", destacou o porta-voz da 1st Secure IT.

Poucas empresas no mundo são reconhecidas e certificadas para acompanhar os operadores comerciais na adaptação e na conformidade com os padrões PCI DSS. A GM Security Technologies é uma das poucas a ter esse reconhecimento na América Latina.

Certificação PCI - ISA

O programa ISA se concentra nos métodos internos de avaliação para empresas e recomenda soluções direcionadas à resolução de problemas relacionados à conformidade com o PCI DSS. Os avaliadores são patrocinados por suas empresas, desse modo, ao receber a qualificação, eles poderão atuar como um elo com os auditores externos de PCI e gerenciar interações com um QSA (Qualified Security Assessor, consultor de segurança qualificado).



Os benefícios do curso de certificação ISA incluem:

Familiarizar-se com os padrões PCI DSS e identificar como podem ajudar a proteger os dados corporativos e de clientes, além de prevenir/evitar fraudes.

Definir os processos envolvidos no processamento de cartões de pagamento e na segmentação da rede.

Ter acesso às competências para desenvolver a experiência interna e avaliar a conformidade com os padrões PCI.

Implementar melhorias na segurança dos dados do cartão de pagamento e no gerenciamento de custos de conformidade.

Para se inscrever, ligue para 55 11 97545 1886 ou envie um e-mail para thabata.bartalot@1stsecureit.com

FONTE GM Security Technologies

