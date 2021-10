A grande final da competição da S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-2021 realiza pela primeira vez o "Brain Food" - Forum da S.Pellegrino Young Chef Academy

A edição de lançamento do fórum, com o editor-chefe da Fine Dining Lovers, Ryan King como apresentador, terá como foco Sabor e Criatividade e inspirará todos os jovens chefs e verdadeiros entusiastas da culinária que participarem do evento, oferecendo ideias e reflexões estimulantes relacionadas ao mundo da gastronomia.

Estarão também presentes no fórum nomes como Massimo Bottura e Virgilio Martinez, que discutirão os principais temas, demonstrando como a criatividade, a orientação para o sabor, e a descoberta não só resultam em comidas deliciosas, mas também podem mudar vidas para melhor. Bottura discutirá sua missão de resgatar alimentos do lixo, sua nomeação junto ao Programa Ambiental da ONU (UNEP) como Embaixador da Boa Vontade e projetos da Refettorio – centros culturais comunitários com cozinhas sociais sob a ótica da organização sem fins lucrativos Food for Soul, que agora é parceira da S.Pellegrino Young Chef Academy – que mobilizam e capacitam comunidades locais para reduzir a perda e o desperdício de alimentos e apoiam a inclusão social. Martinez falará sobre seu projeto "Mater", que tem como objetivo catalogar e redescobrir ingredientes e técnicas nas comunidades locais dos Andes e da Amazônia a fim de preservar a cultura gastronômica indígena para o futuro.

Além de Bottura e Martinez, o fórum receberá outras sete personalidades importantes na gastronomia mundial, que também farão parte do grande júri, que escolherá o vencedor do prêmio da S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-2021. Entre eles: Enrico Bartolini (chef três estrelas Michelin, originalmente da Toscana, é um dos talentos gastronômicos de maior destaque na Itália e no mundo); Manu Buffara (chef-executiva e proprietária do Manu, em Curitiba, que está abrindo caminho para a gastronomia no Brasil); Andreas Caminada (com apenas 33 anos, recebeu três estrelas Michelin e hoje mostra sua visão gastronômica no histórico castelo do século XIII de Schauenstein, na Suíça); Mauro Colagreco (chef ítalo-argentino no restaurante Mirazur, que recebeu três estrelas Michelin, em Menton, na França); Gavin Kaysen (vencedor do James Beard Award e um dos mentores fundadores da Fundação BKB sem fins lucrativos (anteriormente Fundação Bocuse d'Or USA); Clare Smyth (a primeira e única chef a administrar um restaurante com três estrelas Michelin no Reino Unido); e Pim Techamuanvivit (proprietária do Nari, em Kamin, e do Khao, com estrelas Michelin, em São Francisco, e chef executiva do Nahm, em Bangkok, com estrelas Michelin). Esses Seven Sages constituirão um painel de especialistas que fará perguntas e conduzirá discussões sobre os temas Sabor e Criatividade. Os jovens talentos e vencedores anteriores da competição S.Pellegrino Young Chef, Mitch Lienhard (EUA, 2016) e Mark Moriarty (região do Reino Unido e Irlanda, 2015), também estarão presentes para discutir as expectativas dos jovens chefs atualmente e suas experiências no setor após a última edição.

Os tópicos Sabor e Criatividade foram escolhidos para reiterar os valores centrais da S.Pellegrino Young Chef Academy - uma plataforma educacional on-line criada para atrair, conectar e cultivar talentos diversificados no mundo da gastronomia.

Após o evento de lançamento, o "Brain Food" - Forum da S.Pellegrino Young Chef Academy - continuará a ser realizado em vários locais do mundo, oferecendo informações sobre diferentes temas com o objetivo de fornecer acesso direto ao conhecimento de personalidades mundiais do setor da hospitalidade.

O Brain Food Forum estará disponível para acompanhar ao vivo na Fine Dining Lovers, mediante registro no FDL+, no sábado, 30 de outubro, das 10h30 às 13h30 (hora central dos EUA).

O "Brain Food" - Forum da S.Pellegrino Young Chef Academy - não é a única novidade deste ano: no dia 29 de outubro, a chef com estrelas Michelin Cristina Bowerman se encontrará com as jovens chefs que participarão do evento para um bate-papo informal sobre Liderança Feminina, compartilhando com elas sua experiência internacional como chef empreendedora, consultora e coach de sucesso. Esta reunião será a primeira atividade de um programa de empoderamento de longo prazo da S.Pellegrino Young Chef Academy , que visa promover a próxima geração de jovens mulheres profissionais.

