A Haier lança evento de compartilhamento de fotos dos usuários para destacar a vida inteligente

PEQUIM, 17 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- "Conheça a Haier Global, desfrute da vida inteligente: fotos da Haier", um evento temático de grande escala para os usuários globais da Haier, foi lançado pela Haier na 125a. edição da Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão) em 15 de abril.

O evento tem por objetivo permitir que os usuários conheçam as maravilhosas mudanças que a Haier trouxe para as vidas das pessoas, disse o organizador.

Os usuários da Haier podem participar do evento carregando fotos ou vídeos que mostram os produtos da Haier, disse um dos executivos da Haier, durante a cerimônia de lançamento.

O evento foi realizado simultaneamente em 160 países e regiões, através do qual a Haier fez doações para pessoas carentes no país e no exterior, em nome dos usuários.

Desde sua fundação em 1984, a Haier está comprometida em criar uma vida melhor para os usuários através de P&D de produtos inteligentes, saudáveis e inovadores.

Durante a Feira Mundial de Eletrodomésticos e Eletrônicos de 2019 (AWE - Appliances & Electronics World Expo 2019), a Haier apresentou o layout mais recente para a globalização de suas marcas de aparelhos domésticos e destacou as mais recentes realizações através de suas sete grandes marcas, que são a Haier, GE Appliances (EUA), Fisher & Paykel (Nova Zelândia), AQUA (Japão), Casarte, Leader e Candy (Itália).

A globalização da empresa não se trata de encontrar Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs - Original Equipment Manufacturers), mas criar marcas independentes e formar um layout que integre projeto, fabricação e vendas no exterior, declarou um dos executivos da Haier.

A Haier se concentra na localização em diferentes países e regiões em seu layout global. Através deste evento, os usuários do mundo inteiro podem compartilhar fotos de uma variedade de produtos da Haier, tais como refrigeradores com compartimento para produtos frescos na parte de cima, projetados para vegetarianos indianos ou freezers para sauditas, os quais podem prevenir que os alimentos descongelem mesmo durante um apagão de até 100 horas.

O mercado chinês de aparelhos domésticos inteligentes deverá atingir 357,6 bilhões de yuans até 2020, de acordo com um relatório do setor. Neste cenário, o lançamento global de produtos para a "Casa Inteligente" da Haier não irá apenas melhorar as vidas dos usuários, mas também impulsionar o desenvolvimento do setor global de casas inteligentes.

A Haier se unirá à Xinhua Silk Road, uma plataforma nacional de serviço de informações da iniciativa Cinturão e Rota pertencente à Xinhua News Agency para divulgar as regras para a contribuição com fotos e apresentar todo o processo do evento.

O organizador agradece a participação de usuários interessados e está certo que esse evento aproximará a Haier e seus usuários.

Para participar do evento, visite o endereço https://www.imsilkroad.com/active/ssp/.

