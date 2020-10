A HelpMeSee Lança uma Tecnologia Revolucionária em Resposta à Crise de Catarata Global

"A equipe HelpMeSee, assim como as suas parceiras de tecnologia Harman, InSimo e SenseGraphics, têm o prazer de anunciar esse avanço médico no Dia da Visão Mundial (World Sight Day), evento de apresentação dos progressos na área de saúde visual global", disse o presidente e CEO da HelpMeSee, Saro Jahani. "O Simulador de Cirurgia Ocular da HelpMeSee supera as restrições tradicionais do treinamento de cirurgia de catarata com oportunidades ilimitadas de prática virtual. Oferece os benefícios de treinamento com simulação remota durante a pandemia da COVID-19, limitando dessa forma os riscos de exposição à infecção por coronavírus."

Mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo estão cegas ou sob deficiência visual severa por falta de acesso à cirurgia de catarata, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Agência Internacional para Prevenção da Cegueira (IABP). O Simulador HelpMeSee e o seu programa de treinamento junto com os parceiros podem capacitar um número significativo de especialistas de catarata satisfazendo a lacuna notada pelos especialistas da saúde pública respectiva à escassez de oftalmologistas no mundo em desenvolvimento, um fator subjacente da causa do atraso na cirurgia de catarata.

O simulador foi a visão inovadora do idealizador de Segurança de Voo Internacional Albert L. Ueltschi e de seu filho, James "Jim" Tyler Ueltschi. Em 2010, juntos fundaram a HelpMeSee para acabar com o atraso no tratamento de casos de catarata e deficiência visual por falta de acesso à cirurgia de catarata de alta qualidade e de valor econômico razoável.

Jim Ueltschi, cofundador e presidente da HelpMeSee, disse, "Esta conquista mudará verdadeiramente o mundo da oftalmologia. Cada especialista treinado no Simulador de Cirurgia Ocular tratará milhares de pessoas a cada ano. Com o tempo, milhões de pessoas terão as suas visões restauradas devido às capacidades de cirurgia de catarata facultadas no Simulador da HelpMeSee."

O Simulador de Cirurgia Ocular da HelpMeSee utiliza uma adaptação de um microscópio virtual real usado em cirurgia, duas peças de mão hápticas, uma seringa virtual, um descanso para a cabeça e um descanso para a mão do paciente e uma interface de toque para o usuário, um software poderoso de simulação e visualização, e o que mais for necessário para a simulação da cirurgia MSICS. O estojo completo de instrumentos cirúrgicos consiste de duas peças de mão e uma seringa para o desempenho do procedimento do MSICS. As lições programadas nos guias na tela e as mensagens de erro auxiliam o aluno a dominar a técnica de MSICS e na avaliação objetiva do instrutor.

Sobre a HelpMeSee

A HelpMeSee é uma campanha global sem fim lucrativo para superar a cegueira e a deficiência visual causadas por catarata não tratadas devido à falta de acesso à cirurgia de catarata de alta qualidade e de valor razoável. Para mais informações, acesse a HelpMeSee.org.

CONTATO PARA A IMPRENSA:

Sean Connolly

[email protected]

717-525-3004

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1308699/HelpMeSee.jpg

FONTE HelpMeSee

Related Links

https://helpmesee.org/



SOURCE HelpMeSee