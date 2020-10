HelpMeSee lance une technologie révolutionnaire en réponse à la crise mondiale de la cataracte

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB), plus de 60 millions de personnes dans le monde sont aveugles ou souffrent d'une grave déficience visuelle simplement parce qu'elles n'ont pas accès à l'opération de la cataracte. Le simulateur et le programme de formation HelpMeSee, en collaboration avec des partenaires, peuvent permettre de former un nombre important de spécialistes de la cataracte qui, selon les experts de la santé publique, sont nécessaires pour remédier à la pénurie d'ophtalmologistes dans les pays en développement, un facteur à l'origine du retard des opérations de la cataracte.

Le simulateur constituait la vision novatrice du fondateur de Flight Safety International, Albert L. Ueltschi, et de son fils, James « Jim » Tyler Ueltschi. En 2010, ils ont fondé HelpMeSee pour mettre fin à l'arriéré de cas de cataracte et de déficience visuelle causées par le manque d'accès à des interventions chirurgicales de la cataracte de qualité et abordables.

Jim Ueltschi, cofondateur et président de HelpMeSee, a déclaré : « Cette réalisation va véritablement changer le monde de l'ophtalmologie. Chaque spécialiste que nous formons sur le simulateur d'opération oculaire traitera des milliers de personnes chaque année. Au fil du temps, des millions de personnes verront leur vision restaurée grâce aux compétences en opération de la cataracte développées sur le simulateur HelpMeSee. »

Le simulateur d'opération oculaire HelpMeSee comprend une adaptation d'un véritable microscope virtuel utilisé lors d'interventions chirurgicales, deux pièces à main haptiques, une seringue virtuelle, la tête et l'appui-main du patient, ainsi qu'une interface utilisateur à écran tactile, des visuels et un logiciel de simulation puissants, et tout ce qui est nécessaire pour simuler une opération MSICS. Les deux pièces à main et la seringue représentent l'ensemble complet des instruments chirurgicaux nécessaires pour réaliser une MSICS. Des leçons programmées avec des guides à l'écran et des messages d'erreur aident l'étudiant à maîtriser la technique MSICS et l'instructeur à fournir une rétroaction objective.

À propos de HelpMeSee

HelpMeSee est une campagne mondiale à but non lucratif visant à mettre fin à l'arriéré de cas de cécité et de déficience visuelle causées par le manque d'intervention chirurgicale de la cataracte de qualité et à un prix abordable. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site HelpMeSee.org.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1308699/HelpMeSee.jpg

