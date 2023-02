A Hisense ocupa o 2º lugar global em remessas de TVs em 2022

Remessas globais de TVs em 2022 representam um recorde histórico na história da Hisense

QINGDAO, China, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A rápida recuperação das principais empresas industriais da China e sua força competitiva no setor de eletrodomésticos de consumo global em particular foi reforçada pelos dados mais recentes do instituto de pesquisa de mercado líder Omdia, mostrando que as remessas globais da Hisense TV, para todo o ano de 2022, atingiram um total anual de 24,5 milhões, classificando a Hisense em 2º lugar no mercado global, com crescimento de 16,1% em relação ao ano anterior.

Volume global de remessas de TV de 2022 (PRNewsfoto/Hisense)

As remessas em 2022 representam um recorde histórico na história da Hisense, demonstrando o domínio cada vez mais global da empresa na indústria de TV da China, com o crescimento ano a ano da Hisense colocando-a entre as cinco principais empresas globais do setor.

Como líder de mercado e tecnologia no campo da indústria de TV a laser, a participação com 53,5% das remessas globais pela Hisense em 2022, também colocou a empresa no primeiro lugar do ranking na categoria de TV a laser.

Em um mercado cada vez mais competitivo, a empresa colocou um foco fundamental nas necessidades dos clientes em constante evolução com inovação contínua para desenvolver produtos e serviços de alta qualidade, aumentando o mercado doméstico de TV e expandindo a participação no mercado externo. A empresa também enfatizou as vendas no exterior e investiu em pesquisa e desenvolvimento voltados para a inovação.

Como componente fundamental de sua estratégia futura de crescimento, a Hisense reforçará seu compromisso de oferecer soluções premium para garantir que os consumidores tenham diversão de nível superior.

Sobre a Hisense

A Hisense está sediada em Qingdao, China. Nos últimos 54 anos, a Hisense sempre aderiu aos valores centrais de "Integridade, Inovação, Foco no Cliente e Sustentabilidade" e à estratégia de desenvolvimento através de uma "Forte Base Tecnológica e Funcionamento Robusto". A empresa atua em áreas como multimídia, eletrodomésticos, informações inteligentes de TI e setores de serviços modernos. Com o rápido desenvolvimento nos últimos anos, os negócios da Hisense expandiram-se a mais de 160 países e regiões. A Smart TV, que é o centro dos negócios da Hisense B2C, sempre esteve na vanguarda do setor global. Além do B2C, a Hisense também ocupa a liderança global nos setores da B2B, incluindo transporte inteligente, medicina de precisão e comunicações ópticas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2007596/2022_Global_TV_Shipments_Volume.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense