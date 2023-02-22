Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров в 2022 году

Рекордные мировые поставки телевизоров в 2022 году представляют собой исторический максимум в истории Hisense.

ЦИНДАО (Китай), 22 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Быстрое восстановление ведущих промышленных компаний Китая и их конкурентоспособность, в частности, в мировом секторе потребительской бытовой техники, подкрепляются последними данными ведущего исследовательского института рынка Omdia, показывая, что глобальные поставки Hisense TV за весь 2022 год достигли 24,5 миллионов в год, что позволило Hisense занять 2-е место на мировом рынке с годовым ростом на 16,1%.

2022 Global TV Shipments Volume

Рекордные поставки в 2022 году представляют собой исторический максимум в истории Hisense, демонстрируя растущее глобальное доминирование компании в телевизионной индустрии Китая, а годовой рост Hisense ставит ее в пятерку крупнейших мировых компаний в этом секторе.

Как технологический и рыночный лидер в области лазерных телевизоров, доля Hisense в мировых поставках в 2022 году, составившая 53,5%, также поставила компанию на первое место в рейтинге в категории лазерных телевизоров.

На растущем рынке компания уделяет особое внимание постоянно растущим потребностям клиентов, непрерывно внедряя инновации для разработки высококачественных продуктов и услуг, увеличивая при этом свою долю на зарубежных рынках телевизоров. Кроме того, компания уделяет особое внимание зарубежным продажам и инвестициям в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

В качестве одного из ключевых компонентов своей будущей стратегии роста Hisense укрепит свою приверженность обеспечению первоклассных решений, обеспечивающих потребителям возможность получать удовольствие на новом уровне.

Информация о компании Hisense

Hisense со штаб-квартирой в Циндао (Китай). За последние 54 лет Hisense всегда придерживалась основных ценностей: "добросовестность, инновации, ориентированность на клиента и устойчивость", а также стратегии развития "Добротная технологическая база и надежная эксплуатация". Деятельность компании охватывает такие сферы, как мультимедийное оборудование, бытовая техника, интеллектуальные информационные системы и современные сферы услуг. С учетом быстрого развития в последние годы деятельность Hisense распространяется более чем на 160 стран и регионов. Smart TV, ядро бизнеса Hisense B2C, всегда находилось в авангарде мировой индустрии. Помимо B2C, Hisense также занимает лидирующее положение в мире в сферах B2B, включая интеллектуальный транспорт, высокоточную медицину и оптические средства связи.

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