A Hisense une os fãs a caminho da Rússia com a campanha "See the Incredible Tour"

Começando na Espanha, no dia 14 de junho, e viajando pela França, Inglaterra e Alemanha até a Rússia, a Hisense e Lloyd Griffith, comediante e apaixonado goleiro, usarão as mídias sociais, incluindo apresentações ao vivo no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, para apresentar os "incríveis" países, pessoas e momentos durante a Copa.

Acompanhados por lendas da Copa do Mundo, dentre elas, Luís Figo, Robert Pires, Michael Owen, Benedikt Höwedes e Marcel Desailly, além de influenciadores de mídia social e freestylers locais, a Hisense criará um movimento social e fluxo constante de conteúdo de vídeo bem-humorado e "incrível", seguindo a empolgação da Copa, amplificada por meio dos canais de todos os envolvidos. Eles também estarão estimulando os fãs de todo o mundo a compartilhar seus incríveis momentos pessoais em apoio ao seu país, usando a hashtag #sharetheincredible. Os torcedores que usarem a hashtag e a tag @HisenseSports terão a chance de ganhar uma "incrível" TV ULED HDR 4K Hisense, lembranças da Copa do MundoTM de 2018 ou ingressos para a final.

O ônibus de turismo da marca Hisense, totalmente equipado com produtos, percorrerá a Europa nas etapas das equipes, até a Rússia, nas oitavas de final e, por fim, na final da Copa, com convidados especiais ao longo do caminho, estimulando o "incrível" para o mundo, nas atividades pela estrada, através das mídias sociais.

A Hisense, empresa líder mundial em eletroeletrônicos e eletrodomésticos, com sede em Qingdao, China, é a primeira marca eletrônica de consumo chinesa a patrocinar o torneio. Através da parceria, a Hisense usará suas ativações de marketing global, incluindo o "See the Incredible Tour", para envolver os fãs e aproximá-los da ação através de seus televisores ULED HDR 4K, enquanto estiver na estrada.

Lloyd Griffith disse: "Estou muito ansioso para fazer parte da turnê 'See the Incredible Tour' da Hisense! Por ser grande fã de futebol, participar da Copa do Mundo será provavelmente o maior momento da minha vida, com Grimsby Town contra Forest Green. Estou animado para conhecer outros fãs e ouvir todas as incríveis histórias e momentos da Copa. Tenho certeza de que daremos muitas gargalhadas ao longo do caminho também. Posso não ter sido escolhido para fazer parte do time da Inglaterra, mas estou super feliz por estar no ônibus para a Rússia com a Hisense. É melhor eu começar a praticar meu espanhol, francês, alemão... e russo!"

O patrocínio da Hisense na Copa do MundoTM de 2018 é uma importante parceria de eventos de marketing esportivo. À medida que a Hisense expande sua consciência de marca, o marketing esportivo continua a desempenhar papel muito importante na melhoria da marca Hisense em todo o mundo.

Mais informações sobre a campanha "See the Incredible" Hisense podem ser encontradas no site seetheincredible.com.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma das maiores empresas de eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, com 18 filiais no mundo. A Hisense oferece uma linha inovadora de produtos voltados à tecnologia, fabricados e distribuídos em todo o mundo, incluindo TVs smart, smartphones, refrigeradores, freezers e condicionadores de ar, entre outros produtos.

