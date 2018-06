Hisense va se joindre aux supporteurs en route vers la Russie avec sa campagne « See the Incredible Tour »

(Photo caption : « La campagne See the Incredible Tour de Hisense »)

Partant d'Espagne le 14 juin et parcourant la France, l'Angleterre, l'Allemagne jusqu'en Russie, Hisense et Lloyd Griffith, humoriste et gardien de but passionné, utiliseront les médias sociaux tels que les émissions de Facebook Live, Instagram, Twitter et YouTube pour présenter les pays, les gens et les moments « incroyables » de la Coupe du Monde de la FIFA.

Aux côtés de légendes de la Coupe du Monde telles que Luís Figo, Robert Pires, Michael Owen, Benedikt Höwedes et Marcel Desailly, ainsi que d'influenceurs des médias sociaux locaux et de personnes qui ont leur propre style, Hisense va construire un mouvement social et un flux constant de contenus vidéo humoristiques et « incroyables » dans la foulée de l'enthousiasme soulevé par la Coupe du Monde de la FIFA, et qui sera amplifié par les canaux de toutes les personnes impliquées. Ils encourageront également les supporteurs du monde entier à partager leurs moments personnels « incroyables » en soutenant leur pays, via l'utilisation du mot-dièse #sharetheincredible. Les supporteurs qui utilisent le mot-dièse et l'étiquette @HisenseSports auront la chance de gagner un « incroyable » téléviseur ULED 4K HDR de Hisense, des souvenirs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018TM ou des billets pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Le bus de tourisme de Hisense, entièrement personnalisé aux couleurs de la marque et équipé de produits, traversera l'Europe pendant les matchs de poule, s'acheminant vers la Russie pendant les matchs éliminatoires, pour arriver à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Il comptera sur des invités spéciaux en cours de route pour poursuivre des activités « incroyables » sur le terrain dans le monde entier grâce aux médias sociaux.

Leader mondial de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, Hisense, qui est basée à Qingdao, en Chine, est la toute première marque chinoise d'électronique grand public à parrainer le tournoi. Dans le cadre de ce partenariat, Hisense va utiliser ses activations de marketing mondial, notamment l'initiative « See the Incredible Tour », afin de s'impliquer aux côtés des supporteurs et de les rapprocher de l'action grâce à ses téléviseurs ULED 4K HDR pendant qu'ils sont sur la route.

Lloyd Griffith a déclaré : « Je suis absolument ravi de faire partie de la tournée 'See the Incredible Tour' de Hisense ! Le grand supporteur de football que je suis pense qu'assister à la Coupe du Monde sera probablement le plus grand moment de sa vie, comme ont pu l'être les matchs au sommet entre les clubs Grimsby Town et Forest Green. J'ai hâte de rencontrer d'autres supporteurs et d'entendre toutes les histoires et tous les moments incroyables de la Coupe du Monde de la FIFA et je suis sûr que nous allons souvent rire aux éclats pendant le trajet. Je ne fais sans doute pas partie de l'équipe d'Angleterre, mais je suis sur un petit nuage à l'idée d'être dans le bus pour la Russie avec Hisense. Je ferais mieux de me mettre à l'espagnol, au français, à l'allemand... et au russe ! »

Le parrainage de Hisense dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2018TM est un partenariat important en termes de marketing sportif. Au fur et à mesure que Hisense accroît sa notoriété, le marketing sportif continue de jouer un rôle très important dans la progression de la marque Hisense à l'échelle planétaire.

Vous trouverez plus d'informations sur la campagne « See the Incredible » de Hisense en cliquant sur seetheincredible.com.

À propos de Hisense

Fondée en 1969, Hisense est l'une des plus grandes entreprises spécialisées en électronique grand public et électroménager, qui a 18 divisions à l'étranger. Hisense offre une gamme innovante de produits technologiques qui sont fabriqués et distribués dans le monde entier, notamment des téléviseurs intelligents, des smartphones, des réfrigérateurs, des congélateurs et des climatiseurs, entre autres produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/701297/Hisense_See_the_Incredible_Tour.jpg

SOURCE Hisense