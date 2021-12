A HONOR se une aos amigos para comemorar sua jornada de 2021 e os resultados

"Graças ao apoio de nossos amigos e parceiros ao longo do ano passado, a HONOR foi capaz de cumprir nossa promessa de ajudar os consumidores a ir além, bem como expandir nossa marca para oferecer tecnologia premium e acessível a uma gama mais ampla de usuários", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co. Ltd. "Estou muito orgulhoso dos avanços do setor que introduzimos como resultado da dedicação e paixão de meus colegas e colaborações com nossos principais parceiros globais da cadeia. Foi realmente ótimo ver como estamos moldando um futuro compartilhado juntos."

Evoluindo para uma marca de tecnologia global icônica

Uma das principais prioridades da HONOR à medida que ela se transforma em uma marca global de tecnologia é criar um novo mundo inteligente para todos, introduzindo continuamente mais inovações e formas diferentes para as pessoas se conectarem.

A introdução da tecnologia de rede de comunicação 5G e 6G melhorou muito a quantidade de informações que podem ser transmitidas. O poder de processamento de IA proporcionou possibilidades ilimitadas para a imaginação, abrindo uma nova era de interconectividade e tornando possível a integração do mundo físico e do mundo virtual para todos. Para apoiar a criação de um mundo inteligente para todos, a HONOR apresentou sua "Multi-tela de Colaboração da HONOR" em 2021, apresentando tecnologia para uma variedade de cenários de uso e integrando a estratégia 1+8+N da HONOR. Os poderosos recursos de interconectividade permitem que smartphones, laptops, tablets, relógios, fones de ouvido, telas inteligentes e outros dispositivos inteligentes da HONOR se conectem perfeitamente para suportar o fluxo contínuo de serviços da mesma linha.

Além disso, a HONOR passou o ano passado desenvolvendo colaborações estratégicas com seus parceiros globais da cadeia de suprimentos e estabeleceu mais de 30 parcerias com fornecedores líderes, incluindo AMD, Intel, MediaTek, Microsoft e Qualcomm. A HONOR lançou o MagicBook 16 no final de setembro, que será atualizado com o novo Microsoft Windows 11 a partir de dezembro, permitindo aos usuários gerenciar com eficiência seus fluxos de trabalho e aumentar sua produtividade graças a um recurso de colaboração de múltiplas telas que projeta a tela e os arquivos de smartphones no laptop. Com muitas expectativas para 2022, a HONOR continuará a sua jornada criando um novo mundo inteligente para todos por meio do lançamento de novos produtos inovadores repletos de recursos inovadores.

Lançamento de produtos inovadores para uma gama mais ampla de consumidores

A HONOR apresentou seu primeiro produto global em 2021 com o lançamento do HONOR 50 no final de outubro. O HONOR 50 vem equipado com GMS e é o primeiro smartphone a contar com a plataforma móvel SnapdragonTM 778G da Qualcomm. Além disso, o design impressionante e os recursos inovadores de vlogging do HONOR 50 elevam o padrão para os smartphones desta categoria. O lançamento do HONOR 50 levou a HONOR a mais de 40 países em todo o mundo, juntamente com o apoio de uma potente rede de distribuição global, incluindo varejistas e operadoras de alto nível, como Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica e Vodafone, bem como lojas próprias da HONOR na Rússia, Malásia e Peru.

"Por meio de canais on-line e off-line, conseguimos expandir nossas ofertas para ainda mais consumidores", disse Zhao. "Somos gratos pela confiança de nossos parceiros de varejo e de operadoras em todo o mundo e esperamos lançar mais produtos juntos em 2022. E, antes de nos despedir de 2021, estou entusiasmado em anunciar um último lançamento de produto. Lançaremos uma nova adição à nossa popular Série X, o HONOR X30, este mês na China."

Ostentando um monitor imersivo de 120Hz, o HONOR X30 apresenta uma tela de 6,81 polegadas com molduras laterais ultraestreitas de 1,05mm. Com bateria de 4800mAh para produtividade durante todo o dia, ele é mais leve e mais fino do que a última geração, pesando apenas 189g e medindo apenas 8,05mm. Equipado com plataforma móvel Snapdragon 695 5G da Qualcomm, o HONOR X30 tem aumento de 15% na CPU e de 30% na GPU em comparação com a versão anterior. Disponível a partir de 16 de dezembro, o preço base do HONOR X30 será de 1499 RMB.

Para comemorar as conquistas da marca em 2021, a HONOR desenvolveu um vídeo curto de sua jornada para seus amigos e parceiros: hihonor.com

Honrando a resistência, a positividade e a criatividade da comunidade global

Ao longo dos anos, a HONOR tem apoiado e inspirado talentos globais de design a explorar a interseção entre arte e tecnologia. Recentemente, a marca organizou seu Concurso Global HONOR Talentos de Design de 2021, uma competição global que reconhece a extraordinária criatividade e contribuições artísticas de designers de todo o mundo. A competição recebeu 5.000 inscrições com obras de arte encantadoras de designers na Ásia, Europa, África e América, e mostrou como a arte e a tecnologia podem se fundir para criar reais obras-primas.

Além disso, a marca deu continuação ao bem-sucedido prêmio Momentos Mágicos da HONOR, uma competição que incentiva as pessoas a explorar a beleza do mundo ao seu redor por meio de fotografia e videografia para smartphones, bem como oferecer uma plataforma de troca global para que fotógrafos talentosos compartilhem suas habilidades. Em apenas 70 dias, mais de 200 mil imagens foram enviadas sob os oito temas da competição.

E à medida que a HONOR celebra seus próprios desafios para introduzir avanços no setor este ano, a marca queria aproveitar o momento para celebrar as pessoas inspiradoras de todo o mundo que triunfaram diante da adversidade, apesar de 2021 ter sido um ano difícil. A marca divulgou seu vídeo Seu Sorriso HONOR, que celebra a resistência que as pessoas em todo o mundo demonstraram ao longo do ano e a alegria que um simples sorriso pode trazer à vida das pessoas. O vídeo Seu Sorriso HONOR pode ser visualizado em hihonor.com.

