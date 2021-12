HONOR se setkává s přáteli, aby společně oslavili překonávání vlastních hranic v roce 2021

„Díky podpoře našich přátel a partnerů v uplynulém roce se společnosti HONOR podařilo splnit náš slib, že spotřebitelům pomůžeme vykročit za hranice, a současně rozšířit naši značku tak, aby poskytovala prémiové i cenově dostupné technologie širšímu okruhu uživatelů," řekl George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR Device Co. Ltd. „Jsem velmi hrdý na průlomová řešení, která jsme představili díky obětavosti a nadšení mých spolupracovníků a předních aktérů v naší globální síti partnerů. Bylo opravdu skvělé sledovat, jak společně utváříme budoucnost pro všechny."

Vývoj v ikonickou globální technologickou značku

Jednou z hlavních priorit společnosti HONOR na cestě stát se globální technologickou značkou je vytvořit nový inteligentní svět pro všechny, a to neustálým zaváděním inovací a nových způsobů, jak se lidé mohou spojit.

Zavedení technologie komunikačních sítí 5G a 6G výrazně zvýšilo objem informací, které lze přenášet. Výpočetní výkon umělé inteligence vytvořil neomezené možnosti pro představivost, otevřel novou éru konektivity a zpřístupnil integraci fyzického a virtuálního světa všem. S cílem podpořit vytvoření inteligentního světa pro všechny představila společnost HONOR v roce 2021 funkci „HONOR Multi-screen Collaboration", která zahrnuje technologie pro různé scénáře použití a integruje strategii 1+8+N společnosti HONOR. Mocné možnosti propojení umožňují bezproblémové propojení chytrých telefonů, notebooků, tabletů, hodinek, sluchátek, chytrých obrazovek a dalších chytrých zařízení HONOR a podporují tak nepřetržitý tok dalších služeb.

Kromě toho společnost HONOR strávila minulý rok rozvíjením strategických partnerství s partnery globálního dodavatelského řetězce a navázala více než 30 partnerství s předními dodavateli včetně AMD, Intel, MediaTek, Microsoft a Qualcomm. Na konci září společnost HONOR uvedla na trh notebook MagicBook 16, který bude od prosince upgradován na systém Windows 11. Ten umožňuje uživatelům efektivně řídit pracovní postupy a zvýšit produktivitu díky funkci spolupráce na více obrazovkách, která promítá obrazovku a soubory smartphonu na notebook. Pokud jde o plány na rok 2022, společnost HONOR bude pokračovat ve své cestě k vybudování nového inteligentního světa pro všechny prostřednictvím uvedení nových inovativních produktů s převratnými funkcemi.

Uvedení inovativních produktů pro širší okruh spotřebitelů

Společnost HONOR představila svůj první globální produkt na konci října roku 2021, když uvedla na trh model HONOR 50. HONOR 50 je vybaven systémem GMS a je prvním smartphonem s mobilní platformou Qualcomm SnapdragonTM 778G. Kromě toho úžasný design a inovativní funkce pro natáčení vlogů HONOR 50 zvyšují standardy pro chytré telefony v této kategorii. Uvedením modelu HONOR 50 na trh společnost HONOR rozšířila působnost do více než 40 zemí světa a získala podporu silné globální distribuční sítě, která zahrnuje významné maloobchodní prodejce a operátory, jako jsou Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica a Vodafone, a také obchody vlastněné společností HONOR v Rusku, Malajsii a Peru.

„Prostřednictvím online i offline kanálů se nám podařilo rozšířit naši nabídku pro ještě více spotřebitelů," řekl Zhao. „Jsme vděční za důvěru našich maloobchodních partnerů a dopravců po celém světě a těšíme se, že v roce 2022 společně představíme další produkty. Než uzavřeme rok 2021, s potěšením vám dnes oznamuji poslední letošní premiéru. Tento měsíc uvedeme v Číně na trh nový přírůstek do oblíbené řady X, model HONOR X30."

HONOR X30 se pyšní pohlcujícím 120Hz displejem a 6,81palcovou obrazovkou s velmi úzkými 1,05mm bočními rámečky. Uvnitř je baterie s kapacitou 4800 mAh pro celodenní produktivitu a je lehčí a tenčí než předchozí generace – váží jen 189 g a měří pouhých 8,05 mm. HONOR X30 je poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform a oproti předchozí verzi má o 15 % vyšší výkon CPU a o 30 % vyšší výkon GPU. HONOR X30 bude k dispozici od 16. prosince za cenu od 1499 RMB.

Na oslavu úspěchů značky v roce 2021 vytvořila společnost HONOR pro své přátele a partnery krátké video o své cestě: hihonor.com

Ocenění odolnosti, pozitivity a kreativity globální komunity

Společnost HONOR již mnoho let podporuje a inspiruje světové designérské talenty a zkoumá prolínání umění a technologie. Značka nedávno uspořádala celosvětovou soutěž HONOR Talents Global Design Contest 2021, která oceňuje výjimečnou kreativitu a umělecký přínos designérů z celého světa. Do soutěže bylo zasláno 5000 úžasných uměleckých děl od designérů z Asie, Evropy, Afriky a Ameriky, kteří představili, jak se umění a technologie mohou spojit a vytvořit skutečná mistrovská díla.

Kromě toho značka pokračovala v úspěšné soutěži HONOR Magic Moments Awards, která podporuje lidi v objevování krásy světa kolem nich prostřednictvím fotografií a videí pořízených chytrými telefony a zároveň poskytuje nadšeným fotografům globální platformu pro výměnu zkušeností. Za pouhých 70 dní bylo do soutěže zasláno více než 200.000 snímků na osm témat.

A protože HONOR letos slaví překonání vlastních výzev a představení průlomových novinek v oboru, chtěla značka na chvíli oslavit inspirativní lidi z celého světa, kteří zvítězili tváří v tvář nepřízni osudu, přestože byl rok 2021 náročný. Značka představila video HONOR Your Smile, které oslavuje odolnost, kterou lidé po celém světě v průběhu roku prokázali, a radost, kterou může obyčejný úsměv vnést do života. Video HONOR Your Smile si můžete prohlédnout na webu hihonor.com .

O společnosti HONOR

Společnost HONOR je předním světovým dodavatelem chytrých zařízení. Jejím cílem je stát se globální ikonickou technologickou značkou a prostřednictvím svých výkonných produktů a služeb vytvořit nový inteligentní svět pro každého. Neochvějně se zaměřuje na výzkum a vývoj a snaží se vyvíjet technologie, které lidem po celém světě umožňují překonat hranice a dávají jim svobodu dosáhnout a udělat více. HONOR nabízí řadu vysoce kvalitních chytrých telefonů, tabletů, notebooků a nositelných zařízení, které vyhovují každému rozpočtu, a nabízí inovativní, prémiové a spolehlivé produkty, které lidem umožňují stát se lepší verzí sebe sama.

