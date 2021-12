HONOR sa stretáva s priateľmi, aby oslávil svoju cestu 2021 prekonávania sa

„Vďaka podpore našich priateľov a partnerov v uplynulom roku sa spoločnosti HONOR podarilo splniť svoj sľub pomôcť spotrebiteľom sa prekonávať, ako aj rozšíriť našu značku tak, aby poskytovala prémiovú a dostupnú technológiu širšiemu okruhu používateľov," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co. Ltd. „Som tak hrdý na prelomové riešenia v odvetví, ktoré sme zaviedli ako výsledok obetavosti a nadšenia mojich kolegov a spolupráce s našimi poprednými globálnymi partnermi v reťazci. Bolo naozaj skvelé vidieť, ako spolu formujeme spoločnú budúcnosť."

Zmena na ikonickú globálnu technologickú značku

Jednou z najvyšších priorít spoločnosti HONOR pri jej transformácii na globálnu technologickú značku je vytvoriť nový inteligentný svet pre všetkých, a to neustálym zavádzaním nových inovácií a spôsobov prepojenia ľudí.

Zavedenie technológie komunikačných sietí 5G a 6G výrazne zlepšilo množstvo informácií, ktoré je možné prenášať. Výkon spracovania umelou inteligenciu poskytol neobmedzené možnosti predstavivosti, otvoril novú éru vzájomnej prepojenosti a umožnil integráciu fyzického a virtuálneho sveta pre každého. S cieľom podporiť vytvorenie inteligentného sveta pre všetkých spoločnosť HONOR predstavila v roku 2021 svoju „Multi-obrazovkovú spoluprácu HONOR", ktorá obsahuje technológiu pre rôzne scenáre použitia a integruje stratégiu 1+8+N spoločnosti HONOR. Výkonné možnosti vzájomného prepojenia umožňujú smartfónom, notebookom, tabletom, hodinkám, slúchadlám, inteligentným obrazovkám a ďalším inteligentným zariadeniam od spoločnosti HONOR bezproblémové prepojenie, aby podporili nepretržitý tok ďalších služieb.

Spoločnosť HONOR okrem toho strávila minulý rok rozvojom strategickej spolupráce so svojimi partnermi globálneho dodávateľského reťazca a nadviazala viac ako 30 partnerstiev s poprednými dodávateľmi vrátane spoločností AMD, Intel, MediaTek, Microsoft a Qualcomm. Spoločnosť HONOR uviedla na konci septembra na trh MagicBook 16 a od decembra bude inovovaný pre nový Microsoft Windows 11. Umožňuje používateľom efektívne spravovať ich pracovné postupy a zvyšovať produktivitu vďaka funkcii spolupráce na viacerých obrazovkách, ktorá premieta obrazovku smartfónu a súbory do notebooku. S výhľadom do roku 2022 bude spoločnosť HONOR pokračovať na svojej ceste vytvárania nového inteligentného sveta pre všetkých uvedením nových inovatívnych produktov s prelomovými funkciami.

Uvádzanie inovatívnych produktov pre širší okruh spotrebiteľov

Spoločnosť HONOR predstavila v roku 2021 svoj prvý globálny produkt uvedením modelu HONOR 50 na konci októbra. HONOR 50 je vybavený GMS a je prvým smartfónom s mobilnou platformou SnapdragonTM 778G od Qualcommu. Úžasný dizajn a inovatívne možnosti vlogovania modelu HONOR 50 navyše zdvihli latku smartfónov v tejto kategórii. Uvedenie modelu HONOR 50 na trh zaviedlo spoločnosť HONOR do viac ako 40 krajín po celom svete spolu s podporou výkonnej globálnej distribučnej siete vrátane významných maloobchodníkov a operátorov ako sú spoločnosti Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica a Vodafone, ako aj vlastných predajní spoločnosti HONOR v Rusku, Malajzii a Peru.

„Prostredníctvom online aj offline kanálov sme dokázali rozšíriť našu ponuku pre ešte väčší počet spotrebiteľov," povedal Zhao. „Sme vďační za dôveru našich maloobchodných a prepravných partnerov na celom svete a tešíme sa na spoločné predstavenie ďalších produktov v roku 2022. Predtým, ako sa rozlúčime s rokom 2021, som nadšený, že vám dnes môžem oznámiť uvedenie finálneho produktu na trh. Tento mesiac uvedieme na trh v Číne nový prírastok do našej obľúbenej série X, model HONOR X30."

Model HONOR X30 sa môže pochváliť pôsobivým 120 Hz displejom a 6,81-palcovou obrazovkou so super úzkymi 1,05 mm bočnými rámikmi. Vo vnútri sa dodáva s 4800 mAh batériou pre celodennú produktivitu, ktorá je ľahšia a tenšia ako predchádzajúca generácia, váži len 189 g a meria iba 8,05 mm. Vďaka mobilnej platforme Qualcomm Snapdragon 695 5G má model HONOR X30 v porovnaní s predchádzajúcou verziou 15 % CPU a 30 % GPU. Model HONOR X30 bude k dispozícii od 16. decembra a jeho cena bude začínať na 1499 RMB.

Na oslavu úspechov značky 2021 spoločnosť HONOR vytvorila pre svojich priateľov a partnerov krátke video o svojej ceste: hihonor.com

Ocenenie odolnosti, pozitivity a tvorivosti globálnej komunity

Spoločnosť HONOR už mnoho rokov podporuje a inšpiruje svetové dizajnérske talenty, aby preskúmali kombináciu umenia a technológie. Značka nedávno usporiadala celosvetovú súťaž dizajnu talentov „HONOR Talents Global Design Contest 2021", ktorá oceňuje výnimočnú kreativitu a umelecký prínos dizajnérov z celého sveta. Do súťaže sa prihlásilo 5 000 návrhov s úchvatnými umeleckými dielami od dizajnérov z Ázie, Európy, Afriky a Ameriky a ukázala, ako sa umenie a technológia môžu spojiť a vytvoriť skutočné majstrovské diela.

Značka tiež pokračovala vo svojom úspešnom udeľovaní cien za úžasné momenty „HONOR Magic Moments Awards", čo je súťaž, ktorá povzbudzuje ľudí, aby objavovali krásu sveta okolo seba prostredníctvom fotografovania a natáčania videí pomocou smartfónu, a zároveň poskytuje globálnu platformu výmeny pre nadšených fotografov, aby sa podelili o svoje zručnosti. Len za 70 dní bolo prihlásených viac ako dvesto tisíc obrázkov v rámci ôsmich súťažných tém.

A keďže značka HONOR tento rok oslavuje prekonanie svojich vlastných výziev na predstavenie prelomových riešení v tomto odvetví, chcela si nájsť chvíľu na oslavu inšpiratívnych ľudí z celého sveta, ktorí zvíťazili nad nepriazňou osudu, napriek tomu, že rok 2021 je ťažký. Značka odhalila svoje video „HONOR Your Smile" (Tvoj úsmev) oslavujúce odolnosť ľudí na celom svete, ktorú počas roka preukázali ľudia z celého sveta, a radosť, ktorú môže jednoduchý úsmev vniesť do života ľudí. Video „HONOR Your Smile" si môžete pozrieť na lokalite hihonor.com.

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Je odhodlaná stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb vytvoriť nový inteligentný svet pre každého. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete prekonávať sa, čo im dáva slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov spoločnosti HONOR, ktoré ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení pre každú peňaženku, umožňuje ľuďom stať sa lepšou verziou seba samého.

Viac informácií nájdete na online stránkach spoločnosti HONOR na lokalitách www.hihonor.com alebo pošlite e-mail na [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1711703/Shaping_a_Shared_Future_2021_HONOR_Anniversary.jpg

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR