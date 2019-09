A Huawei FusionSolar fornece energia ao maior centro médico do mundo, na Jordânia

O inversor de corda inteligente mais vendido da Huawei, o SUN2000-42KTL, funciona como o cérebro desta planta fotovoltaica, que tem eficiência máxima de 98,8% e eficiência europeia de 98,6%, levando a altos rendimentos. Ao reduzir a dependência de componentes como caixas combinadoras DC e gabinetes de distribuição de energia, a solução de cordas ajuda a reduzir o período de instalação e torna todo o processo mais simples e eficiente. Aderindo ao conceito de design de "menos é mais", a Huawei tem o compromisso de fornecer aos clientes soluções simplificadas. O inversor de cordas da Huawei atinge o nível de proteção IP65, design de resfriamento natural e nenhum componente vulnerável, como fusíveis, que proporcionam a disponibilidade de 99,996% certificada pela TÜV.

A eletricidade gerada por esta planta suprirá o consumo próprio do centro médico, permitindo a prestação de serviços de saúde confiáveis e de alta qualidade, voltados para os pacientes, a partir de uma fonte segura de energia limpa e promovendo a pesquisa, a educação e a cultura de excelência na região do Oriente Médio e Norte da África. A Philadelphia Solar e a Huawei se dedicam a aplicar as tecnologias avançadas da indústria solar para promover a causa da sustentabilidade mundial.

Sobre a Philadelphia Solar:

Fundada em 2007, a Philadelphia Solar foi a primeira e é a única empresa fabricante de painéis fotovoltaicos (FV) com sede na região do Oriente Médio e Norte da África. As principais atividades da empresa, além da fabricação de painéis fotovoltaicos, são desenvolver, projetar, construir, ser proprietária das plantas fotovoltaicas comerciais e industriais em escala de utilidade e operá-las.

Sendo uma empreiteira EPC (de engenharia, gestão de compras e construção), especializada em design e execução de usinas de energia solar, a Philadelphia Solar enfatiza especialmente a construção e entrega de seus projetos "dentro do prazo e do orçamento", otimizados para oferecer produção superior.

Sobre a Huawei:

A Huawei é uma fornecedora líder global de soluções de TIC e energia de rede, atualmente fornecendo produtos e soluções de energia de rede, em mais de 170 países, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo. Integra, de forma inovadora, tecnologias de informação digital, como inteligência artificial, Internet das coisas (IoT), big data e computação em nuvem, com tecnologia FV, para promover soluções fotovoltaicas inteligentes líderes do setor para cenários comerciais e residenciais em escala de utilidades. Com base nos relatórios divulgados pela consultoria global IHS Markit, a Huawei ficou em primeiro lugar no ranking mundial em remessas de inversores por quatro anos consecutivos, de 2015 a 2018. Para obter mais informações, visite o site: solar.huawei.com.

