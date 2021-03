A Huawei lança a mais recente solução de rede de data center hiperconvergido CloudFabric 3.0, liberando capacidade de computação com nova Ethernet

SHENZHEN, China, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Na Conferência de Transformação Digital Industrial da Huawei de 2021, a Huawei apresentou sua mais recente solução de rede de data center hiperconvergido CloudFabric 3.0. Esta solução à prova de futuro é ideal para a construção de redes de computação e armazenamento sem perdas com base em uma arquitetura all-Ethernet, e foi projetada para liberar 100% da capacidade de computação. Além disso, como uma rede de condução autônoma L3, esta solução também se destaca por oferecer automação de rede de ciclo de vida completo e O&M inteligente em toda a rede, reduzindo a OPEX em até 30% e capacitando as atualizações inteligentes das empresas.

Kevin Hu, Presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, disse: "O centro de dados armazena grandes quantidades de dados valiosos. Os dados são o principal fator de produção do mundo inteligente. Durante a digitalização das empresas, precisamos usar dados a todo momento, portanto, os dados precisam ser armazenados e transmitidos de forma eficiente. Para esse fim, o armazenamento e a rede devem ser muito colaborativos em centros de dados."

Ele continuou: "a maioria dos dispositivos de armazenamento são all-flash e mais serviços estão sendo transferidos para a nuvem. Com essas mudanças, as redes de data center estão se transformando em direção à all Ethernet. No entanto, a Ethernet tradicional agora enfrenta vários desafios, como a eliminação de problemas de rede causados pela perda de pacotes. Tais desafios incluem perdas de capacidade em computação e de dados, bem como implementação de serviços complexos e O&M de rede."

Para superar esses desafios, a Huawei lançou a mais recente solução de rede de centro de data center hiperconvergido CloudFabric 3.0. O que segue são apenas algumas das inovações que separam esta solução dos concorrentes:

Ethernet para computação de alto desempenho: elimina a perda de pacotes Ethernet e libera 100% da capacidade de computação

A Huawei introduziu um algoritmo inteligente sem perdas (iLossless) para conectividade de rede, que ajusta dinamicamente as definições de parâmetro com base no status de tráfego de rede em tempo real para permitir perda zero de pacotes em redes de data center e maximizar a capacidade de computação.

Rede de armazenamento Active-Active All-Ethernet: permite transmissão de longa distância sem perdas na Ethernet e aumenta o desempenho de armazenamento active-active

A Huawei deu um passo significativo na transmissão de dados de longa distância, ao lançar o algoritmo iLossless-DCI, que estende distâncias de transmissão sem perdas na Ethernet ao máximo de 70 km. Em comparação com as redes de armazenamento convencionais, esta rede de armazenamento active-active all-Ethernet e rica em recursos melhora as operações de entrada e saída por segundo (IOPS, por sua sigla em inglês) em mais de 80%.

Automação de rede do ciclo de vida completo: implementa a rede como serviço (NaaS, por sua sigla em inglês) e provisionamento de serviço em segundos

O CloudFabric 3.0 da Huawei também inova com modelagem 3D, o que permite o projeto automatizado e a recomendação ideal de soluções de rede por meio de uma solução ideal multidimensional e abrangente. Os benefícios resultantes incluem NaaS, provisionamento de serviço em segundos e inteligência de rede completa do ciclo de vida abrangendo planejamento, construção, manutenção e otimização de rede.

O&M inteligente em toda a rede: atinge os serviços de auto-cura de falhas e garante serviços sempre contínuos 24 horas por dia, 7 dias por semana

A Huawei também lançou uma nova onda de O&M inteligente em toda a rede, introduzindo gráficos de conhecimento em redes de centros de dados, implementando localização de falhas rápida em minutos e previsão proativa de até 97% dos riscos da rede. Graças aos recursos de O&M inteligentes em toda a rede, a CloudFabric 3.0 da Huawei permite uma transformação benéfica de O&M passivo a proativo, garantindo serviços sempre ativos, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Esta mais recente solução de rede de data center é desenvolvida com base em inovação conjunta entre a Huawei e clientes líderes globais do setor. Olhando para o futuro, a tendência à digitalização energética está realmente revolucionando as redes. Para manter o ritmo, a Huawei continuará aprimorando os recursos de rede para maximizar a capacidade de computação e permitir atualizações inteligentes para empresas de todos os tamanhos. Até o momento, as soluções de rede de data center da Huawei foram implementadas em mais de 12.000 data center em todo o mundo, oferecendo serviços excelentes para uma ampla gama de setores, incluindo financeiro, governo, ISP, manufatura e energia.

Para saber mais sobre a Conferência de Transformação Digital Industrial da Huawei de 2021, clique em https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021

FONTE Huawei

