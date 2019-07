A Huawei lança novos switches e soluções de campus CloudEngine Série S

SHENZHEN, China, 1º de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou um grande progresso nas redes de campus através do lançamento de 16 novos modelos do switch CloudEngine Série S para acesso, agregação e núcleo. Entre esses lançamentos, o CloudEngine S12700E, um switch de núcleo de campus totalmente novo, utiliza chipsets Solar para aumentar a capacidade de comutação para um nível recorde de 57,6 Tbit/s. O switch CloudEngine S12700E repleto de recursos é uma parte integral das ofertas completas da Huawei, que são personalizadas para a era Wi-Fi 6. Adicionalmente, com automação de rede atualizada e capacidades de operação e manutenção (O&M) inteligentes alimentadas por IA, a solução CloudCampus da Huawei aumenta amplamente a eficiência do serviço de implantação e ajuda às empresas de todos os portes a construírem rapidamente redes de campus centralizadas nos serviços.

Kitty Fok, diretora gerente da International Data Corporation (IDC) da China, disse em seu discurso principal: "A transformação digital entrou em uma nova fase. A IDC prevê que até 2020, aproximadamente 55 por cento das empresas terão capacidades de 'tomada de decisão digital' para obterem visões, inteligência, autonomia e colaboração em escala". Nesse tipo de empresa digital, a rede será onipresente e tão disponível quanto o ar que respiramos, com gerenciamento mais simples do que nunca.

"As redes de campus, as quais servem como bases para a construção de uma plataforma digital preparada para o futuro para as empresas, estão mudando seu foco da conectividade dos dados para a conectividade dos serviços. Sendo assim, a construção de redes de campus orientadas pela intenção (intent-driven) está no topo dos nossos objetivos", disse Zhao Zhipeng, presidente do domínio de rede de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei. "Na era Wi-Fi 6, as redes de campus deveriam assumir novas características, incluindo capacidade ultra-ampla, latência ultrabaixa de 10 milissegundos, implantação de serviços com configuração zero, e autocorreção de falhas na rede. As redes de campus deveriam também utilizar uma arquitetura aberta, facilitando a evolução sem problemas das redes de campus tradicionais para as redes que são inteligentes e simplificadas".

Portfólio do switch de campus CloudEngine Série S da próxima geração da Huawei

Os mais novos switches de campus CloudEngine estão disponíveis em 16 modelos: série CloudEngine S5700 (switches inteligentes de acesso GE), série CloudEngine S6700 (switches de agregação de roteamento 10GE) e série CloudEngine S12700E (switches de núcleo inovadores com o desempenho mais alto do setor). Conforme verificado pelo Tolly Group, o CloudEngine S12700E fornece seis vezes mais a capacidade de comutação da média do setor e apresenta a maior largura de banda de slot simples, maior densidade da porta 100GE e a mais ampla capacidade de comutação entre todos os produtos comparáveis. O switch CloudEngine Série S da Huawei é também o primeiro de sua classe com uma mistura adequada de capacidades de convergência com e sem fio, um mecanismo de detecção de ameaças e suporte de telemetria.

Rede de campus inteligente e simplificada, centralizada na conectividade de serviços

Uma rede centralizada nos serviços deveria fornecer não apenas conectividade de banda ultra-larga, mas também oferecer gerenciamento altamente automatizado e O&M inteligente para acelerar as implantações de serviços enquanto assegura alta qualidade dos serviços e experiência em tempo real.

Gerenciamento automatizado : Com o uso extensivo do escritório móvel e das aplicações em nuvem, o gerenciamento das políticas das redes está ficando mais complexo do que nunca. Em resposta, a solução CloudCampus da Huawei fornece um centro de gerenciamento de redes único, o qual automatiza o planejamento, implantação, política e monitoramento de redes WLAN, LAN e WAN através de Interfaces Gráficas do Usuário (GUIs) sem a necessidade das tradicionais Interfaces de Linha de Comandos (CLIs). Como resultado, a eficiência do gerenciamento de redes pode ser aumentada em mais de 80 por cento.

: As falhas podem ser retificadas, de forma precisa e rápida, somente quando as experiências dos usuários da rede podem ser quantitativamente medidas. É por isso que a Huawei atualizou seu sistema de O&M inteligente de aprendizagem de máquina (ML) e impulsionado por Inteligência Artificial (AI). Esse novo sistema fornece avaliação quantitativa da experiência, análise da principal causa e previsão inteligente de falhas, permitindo que as falhas na rede sejam localizadas e resolvidas em poucos minutos. Abertura em todas as camadas: Além dos recursos tão atraentes de automação e inteligência da rede, a solução CloudCampus da Huawei foi projetada com abertura em todas as camadas para simplificar a atualização e a evolução das redes empresariais. Atualmente, a Huawei comprovou interoperabilidade bem-sucedida em vários fornecedores com mais de 800 modelos de dispositivos de rede de fornecedores tradicionais de todo o mundo; cooperou de perto com mais de 40 parceiras no gerenciamento de redes, autenticação, segurança e outros setores; e desenvolveu soluções conjuntas com mais de 30 parceiras de negócios por todo o mundo. A Huawei também construiu 26 Laboratórios Conjuntos de Validação (JVLs) globalmente, os quais permitem implantação mais rápida e perfeita dos serviços através da verificação conjunta da solução.

A Huawei é uma provedora líder global de tecnologia de soluções na área de redes de campus e fornece serviços para clientes em 150 países e regiões de todo o mundo. Conforme a IDC, a Huawei tem mantido o primeiro lugar no mercado de switches de campus da China por quatro anos consecutivos e se classificou em segundo lugar no mercado global de switches de campus pela terceira vez seguida. As ofertas de rede de campus da Huawei ajudaram clientes dos setores de educação, finanças, governo, grandes empresas, cuidados com a saúde, manufatura e outros setores a alcançarem seus objetivos de transformação digital.

