A Huawei lança software Ascend de inteligência artificial full-stack para acabar com a divisão entre a computação e o uso de inteligência artificial

Tony Xu, presidente da computação Ascend da Huawei, apresenta o objetivo deste lançamento: fornecer potência de computação por inteligência artificial com melhor acessibilidade, facilidade de uso e desempenho. O valor da inteligência artificial pode ser totalmente revelado apenas quando as indústrias podem fazer a ponte entre a computação de inteligência artificial e seu uso. A implementação dessa meta trará benefícios para desenvolvedores e startups, bem como para vários setores.

As soluções de computação por inteligência artificial da Huawei apresentam vantagens na potência da computação superior, abertura, facilidade de uso, segurança e baixo consumo. Essas soluções de inteligência artificial têm sido amplamente utilizadas nos setores de saúde, transporte, finanças, educação de nível superior, pesquisa científica, exploração astronômica, cidades inteligentes e exploração de petróleo.

CANN 3.0: imagine nova eficiência e novo desempenho para as arquiteturas de computação

A arquitetura básica conecta hardware e software e é essencial para revelar a potência da computação por inteligência artificial. A Huawei lançou o CANN 1.0 na HUAWEI CONNECT 2018. O CANN 3.0 significa a atualização para a arquitetura de computação heterogênea unificada.

É compatível com versões anteriores. Usando o CANN como a base de computação para a colaboração entre dispositivos, borda e nuvem, as empresas podem implantar um conjunto de códigos em mais de 10 fatores de forma de dispositivo, mais de 14 sistemas operacionais e várias estruturas de inteligência artificial. Isso permite o desenvolvimento da inteligência artificial em todos os cenários. Além de ser inclusivo, o CANN 3.0 é simplificado. O AscendCL fornece interface de programação unificada para atender aos requisitos dos desenvolvedores para estruturas e operadores personalizados, permitindo o desenvolvimento eficiente. O CANN 3.0 tem duas formas de desenvolvimento de operador: TBE-DSL e TBE-TIK, para oferecer eficiência e desempenho.

Ele libera totalmente o desempenho do hardware de inteligência artificial, aproveitando recursos competitivos, entre eles, está uma biblioteca de algoritmos de alto desempenho composta por mais de 1000 operadores profundamente otimizados para Ascend, otimização gráfica detalhada, divisão e fusão automática de gráfico e otimização inteligente de funis de dados.

Com base no software e hardware altamente adaptáveis, o hardware Atlas da Huawei, equipado com o CANN 3.0, supera os concorrentes em modelos de inferência e treinamento convencionais. Em cenários de vídeo, a placa de inferência Atlas 300I, alimentada por chips Ascend, pode processar 80 canais de vídeos 1080p 25FPS HD simultaneamente, o que é o dobro dos concorrentes.

MindStudio 2.0: conjunto de ferramentas de funil completo, que reduz as barreiras para o desenvolvimento de inteligência artificial

O MindStudio 2.0 foi lançado para facilitar o desenvolvimento de ponta a ponta, abrangendo o desenvolvimento do operador, treinamento de modelo, a inferência, o desenvolvimento e a implantação de aplicativo. Os desenvolvedores ganham facilidade inigualáveis para desenvolver a inteligência artificial e não precisam mais fazer essas operações em ferramentas diferentes.

O MindStudio oferece suporte a cenários de treinamento e inferência. Fornece uma ferramenta de aceleração de treinamento Ascend, que usa o algoritmo Less BN exclusivo para identificar de forma inteligente os operadores BN desnecessários na rede, e um algoritmo de congelamento aleatório, para melhorar muito a eficiência do treinamento do modelo. Para cenários de inferência, a ferramenta de compressão de modelo Ascend usa algoritmos inteligentes exclusivos para acelerar o processo de inferência.

MindX: 2+1+X ajuda a fornecer computação por inteligência artificial para os setores

Com relação à computação por inteligência artificial, além do desempenho, a Huawei atribui muita importância à sua facilidade de uso. Na HAI 2020, a Huawei lançou o MindX 1.0, que apresenta o 2+1+X para acelerar a convergência da inteligência artificial e dos setores. O 2 indica a plataforma de aprendizado profundo MindX DL e a plataforma de borda inteligente MindX Edge; 1 indica a biblioteca de modelos pré-treinados ModelZoo; X indica os kits de desenvolvimento de software (SDKs) para vários setores.

O MindX DL se concentra na gestão e no agendamento unificados de dispositivos de centro de dados e recursos de computação, permitindo que os parceiros desenvolvam rapidamente sistemas de aprendizado profundo. James Pei, presidente da 4Paradigm, uma das principais startups de inteligência artificial, compartilhou como a 4Paradigm e a Huawei criaram um dispositivo de inteligência artificial full-stack.

A vantagem do MindX Edge é que ele pode implementar serviços de inferência colaborativa em nuvem em vários dispositivos com um clique. A plataforma requer apenas uma memória extra de 256 MB e 3% de uso de CPU.

O ModelZoo é classificado por cenários e estruturas. É a força motriz central para as duas plataformas de aprendizagem profunda: o MindX DL e o MindX Edge. Até o momento, a Huawei forneceu mais de 20 modelos de alto desempenho no ModelZoo. Esse número deve ultrapassar 50 no segundo semestre deste ano.

O Ascend da Huawei vai um passo além para habilitar aplicativos de inteligência artificial em todos os setores, fornecendo SDKs da indústria que são baseados nos algoritmos básicos da Huawei e na experiência em inteligência artificial. A Huawei já implementou uma solução de manufatura inteligente com tecnologia Atlas no Centro de Produção Songshan Lake. A inteligência artificial é usada para detectar defeitos de etiquetas e parafusos ausentes em segundos. Essa solução aumenta a precisão da inspeção de 90% (usando a visão de máquina tradicional) para 99,9%, melhorando a eficiência em três vezes e concretizando a fabricação inteligente do Atlas pela Atlas.

"A inteligência artificial foi usada em grande escala em estações de trabalho, linhas de produção e workshops nas fábricas da Huawei", de acordo com o Dr. Wu Jiayun, chefe do laboratório de visão do laboratório de automação industrial da Huawei. Mais de 80 linhas de produção nas fábricas da Huawei usaram inteligência artificial para produzir servidores, produtos 5G e terminais. A experiência acumulada no uso em grande escala também será incluída nos SDKs para a indústria manufatureira. Espera-se que o SDK que combina a tecnologia de visão com a indústria manufatureira seja lançado oficialmente em outubro deste ano.

Além disso, mais e mais parceiros estão usando o Atlas da Huawei para capacitar a transformação digital das indústrias. O sistema de tradução instantânea iFLYREC, fornecido pela iFLYTEK, traduz para a HAI 2020 on-line, sendo baseado na solução de inteligência artificial Atlas.

O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) também tem um caso de uso. De acordo com Chen Jianjun, gerente sênior de big data e do laboratório de inteligência artificial do ICBC, este lançou um cérebro inteligente baseado no hardware Atlas e na plataforma básica de software para fornecer computação de alta dimensão, baixa latência, grande escala e alta densidade para o setor financeiro.

A Huawei sempre prefere fornecer o máximo em simplicidade para os clientes e parceiros e cuidar ela mesma da parte complexa. Segundo Tony Xu, o software de inteligência artificial full-stack da Huawei ajuda a maximizar o desempenho do hardware de inteligência artificial e diminuir as barreiras de entrada para aplicativos de inteligência artificial. O Ascend funciona como plataforma para a infraestrutura de inteligência artificial e também como facilitador de inteligência artificial para as indústrias. A Huawei está trabalhando com parceiros de ecossistema para criar um ecossistema de computação Ascend vivaz e, juntos, ascenderem à inteligência abrangente.

Sobre a Huawei

A Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios principais: redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem, a empresa tem o compromisso de disponibilizar o mundo digital a todas as pessoas, lares e organizações, para oferecer um mundo inteligente e totalmente conectado.

O portfólio completo de produtos, soluções e serviços da Huawei é competitivo e seguro. Por meio de colaboração aberta com parceiros do ecossistema, a empresa cria valor duradouro para os clientes, trabalhando para capacitar pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação está voltada para as necessidades do cliente. A empresa faz sólidos investimentos em pesquisa básica, concentrada nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. A Huawei tem mais de 194.000 funcionários e funciona em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, é uma empresa privada, cujos proprietários são os funcionários. Para obter mais informações, visite a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga a empresa nos canais:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229234/Tony_Xu_HAI_2020.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229235/Huawei_full_stack_Ascend_AI.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei