Huawei lanza software Ascend AI de pila completa

Las soluciones de computación IA de Huawei incluyen ventajas en energía de computación superior, transparencia, facilidad de uso, seguridad y bajo consumo. Estas soluciones IA se han utilizado ampliamente en sectores como el sanitario, transporte, finanzas, educación universitaria, investigación científica, exploración astronómica, ciudad inteligente y exploración petrolífera.

CANN 3.0: Rediseñar la eficiencia y el rendimiento para arquitecturas de computación

La arquitectura básica conecta el hardware y software, y es crucial para desbloquear la computación IA. Huawei lanzó CANN 1.0 en HUAWEI CONNECT 2018. CANN 3.0 supone una actualización para una arquitectura de computación heterogénea unificada.

CANN 3.0 soporta la compatibilidad backward. Utilizando CANN como base computacional para colaboración entre dispositivos, el edge, y la nube, las empresas pueden desplegar un conjunto de código en más de 10 factores de forma de dispositivos, más de 14 sistemas operativos y varios marcos IA. Esto permite el desarrollo IA en todos los escenarios. Además de ser inclusiva, la CANN 3.0 se simplifica. AscendCL ofrece una interfaz de programación unificada para cubrir los requisitos de los desarrolladores para marcos personalizados y operadores, permitiendo el desarrollo eficiente. CANN 3.0 ofrece dos modos de desarrollo de operador: TBE-DSL y TBE-TIK, para ofrecer eficiencia y rendimiento.

CANN 3.0 lanza totalmente el rendimiento del hardware IA utilizando características competitivas. Estas características incluyen una biblioteca de algoritmos de alto rendimiento formada por más de 1.000 operadores optimizados profundamente para Ascend; optimización de gráfico en profundidad, división y fusión de gráfico automático y optimización inteligente de líneas de datos.

Basado en el software y hardware altamente adaptativo, el hardware Huawei Atlas equipado CANN 3.0 supera a los homólogos de la industria en modelos de inferencia y formación generalizados. En escenarios de vídeo, la tarjeta de inferencia Atlas 300I, operada por chips Ascend, puede procesar 80 canales de vídeos 1080p 25FPS HD concurrentemente, lo que es dos veces el de sus homólogos industriales.

MindStudio 2.0: La cadena de herramientas de línea completa reduce las barreras del desarrollo de IA

MindStudio 2.0 se lanza para facilitar el desarrollo de extremo a extremo, cubriendo desarrollo de operador, formación de modelo, inferencia, desarrollo de aplicaciones y despliegue de aplicaciones. Los desarrolladores obtienen una facilidad sin precedentes en desarrollo de IA y ya no realizan esas operaciones en herramientas distintas.

MindStudio soporta escenarios de formación e inferencia. Ofrece una herramienta de aceleración de formación de Ascend, que utiliza un algoritmo único Less BN para identificar inteligentemente a operadores BN innecesarios en la red y un algoritmo de congelación aleatoria, para mejorar enormemente la eficiencia de formación de modelo. Para escenarios de inferencia, la herramienta de compresión de modelo de Ascend utiliza algoritmos inteligentes únicos para acelerar el proceso de inferencia.

MindX: 2+1+X ayuda a ofrecer computación IA a las industrias

En cuanto a la computación IA, además del rendimiento, Huawei da gran importancia a su facilidad de uso. En HAI 2020, Huawei lanzó MindX 1.0, que incluye 2+1+X para acelerar la convergencia de IA e industrias. 2 indica la plataforma de aprendizaje profundo MindX DL y la plataforma edge inteligente MindX Edge; 1 indica la biblioteca de modelo pre-capacitado ModelZoo; X indica los kits de desarrollo de software (SDKs) para varias industrias.

MindX DL se centra en gestión unificada y programación de dispositivos de centro de datos y recursos computacionales, permitiendo a los socios desarrollar rápidamente sistemas de aprendizaje profundo. James Pei, director general de 4Paradigm, una emergente IA líder, compartió cómo 4Paradigm y Huawei construyen un aparato IA de pila completa.

La ventaja de MindX Edge es que puede desplegar servicios de inferencia colaborativa edge-nube en varios dispositivos con un solo clic. La plataforma solo necesita una capacidad de memoria de 256 MB y un uso de CPU del 3%.

ModelZoo se clasifica por escenarios y marcos. Es la principal fuerza motriz de dos plataformas de aprendizaje profundo: MindX DL y MindX Edge. Actualmente, Huawei ha ofrecido más de 20 modelos de alto rendimiento en ModelZoo. El número superará los 50 en la segunda mitad de este año.

Huawei Ascend da un paso más para habilitar las aplicaciones IA en las industrias ofreciendo SDK industriales que se basan en los algoritmos básicos de Huawei y su experiencia en IA. Currently, Huawei ha desplegado una solución de fabricación inteligente impulsada por Atlas en el Songshan Lake Production Center. La IA se aplica para detectar defectos en las etiquetas y tornillos que faltan en cuestión de segundos. Esta solución mejora la precisión de la inspección desde el 90% (utilizando una visión de máquina tradicional) al 99,9%, y mejora la eficiencia tres veces, haciendo realidad la fabricación inteligente de Atlas by Atlas.

"La IA se ha aplicado a una gran escala para estaciones de trabajo, líneas de producción y talleres en las fábricas de Huawei", según el doctor Wu Jiayun, director de Vision Lab en el Industrial Automation Lab de Huawei. Más de 80 líneas de producción en las fábricas de Huawei han aplicado la IA para producir servidores, productos 5G y terminales. La experiencia acumulada en la aplicación a gran escala también se empaquetará en los SDKs para la industria de la fabricación. Se espera que los SDK en los que se combina la tecnología de visión con la industria de la fabricación se lanzarán oficialmente en octubre de este año.

Además, cada vez más socios están utilizando Huawei Atlas para empoderar la transformación digital de las industrias. El sistema de traductor instantáneo iFLYREC, proporcionado por iFLYTEK, que traduce para HAI 2020 online, se basa en la solucion Atlas AI.

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) también tiene un caso de uso. Según Chen Jianjun, director senior de Big Data and AI Lab de ICBC, ICBC ha lanzado un Smart Brain basado en el hardware de Atlas hardware y una plataforma de software básica para ofrecer computación altamente dimensional, de baja latencia, a gran escala y alta densidad para la industria financiera.

Huawei también prefiere ofrecer la última simplicidad para los clientes y socios y ocuparse totalmente de la parte compleja. Según Tony Xu, el software Ascend AI de pila completa Huawei ayuda a maximizar el rendimiento del hardware de IA y reducir las barreras de entrada para la aplicación de IA. Ascend actúa como plataforma para la infraestructura IA y también es el habilitador de IA para las industrias. Huawei trabaja con los socios de ecosistema para construir un ecosistema de computación vibrante de Ascend y juntos ascender a la inteligencia pervasiva.

