A Hublot anuncia o Big Bang e UEFA Champions League

"A Covid-19 trouxe um ano muito difícil para todo mundo, um ano de muita disrupção. Mas o início da Liga dos Campeões da UEFA traz um bom motivo para que os fãs de futebol ao redor do mundo fiquem animados. A Hublot está mesmo muito orgulhosa de trabalhar com a UEFA e de estar envolvida nessa maravilhosa competição. Trabalhamos duro para criar esses relógios especiais para os fãs, e sabemos que eles farão da Liga dos Campeões da UEFA uma experiência ainda mais memorável." - Ricardo Guadalupe, CEO of Hublot.

O novo relógio é baseado no relógio conectado Hublot Big Bang e, já lançado este ano, com uma quantidade adicional de funcionalidades que enriquecem a experiência da Liga dos Campeões da UEFA.

A leve caixa de cerâmica e a pulseira de borracha desse lançamento, limitado a 500 unidades, são ambas feitas na tonalidade azul dominante da Liga dos Campeões da UEFA. Seus proprietários poderão escolher vários mostradores, para baixar na Hublot Store. Há opções digitais e analógicas azuis, bem como um mostrador colorido especial que pode ser personalizado para corresponder ao conjunto de cores de uma das equipes participantes.

O relógio é equipado com o Wear OS by Google™ e traz o novo aplicativo Hublot Loves Football UEFA Champions League. O usuário receberá notificações sobre o horário de pontapés iniciais (15 minutos antes do início da partida), gols, pênaltis, trocas, cartões amarelos e vermelhos e acréscimos. O aplicativo apresenta também escalações de equipes e decisões do VAR; e, assim que ele indica o término de uma partida, ele dá início a uma contagem regressiva para o próximo evento. Se houver duas partidas acontecendo ao mesmo tempo, os usuários poderão alternar entre elas com um simples toque na tela. O aplicativo está também disponível para aqueles que já têm um Hublot Big Bang e.

A Hublot é a empresa de luxo número um do futebol mundial. Marca de relógios suíça e primeira marca de luxo a ter se envolvido com o futebol, a empresa foi também a primeira marca de relógios suíça a criar um relógio de luxo ligado ao futebol para a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2018™ na Rússia. Desde sua entrada no mundo do futebol, em 2006, a Hublot cronometrou dezenas de competições domésticas, europeias e internacionais de futebol. Nessa temporada, pela primeira vez, a Hublot será também o Cronometrista Oficial da Premier League; e, ano que vem, cronometrará o Campeonato Europeu da UEFA, que foi reagendado em função da pandemia – mas, ainda assim, levará o nome de UEFA EURO 2020™.

