Hublot présente la Big Bang e UEFA Champions League

"En raison de la pandémie Covid-19, l'année a été extrêmement compliquée pour tout le monde et fortement perturbée. Pourtant, le lancement de l'UEFA Champions League offre aux fans de football du monde entier une bonne raison de s'enthousiasmer. Hublot est extrêmement fière de collaborer avec l'UEFA et de prendre part à cette fabuleuse compétition. Nous avons déployé de vastes efforts dans le but de créer ces montres, tout particulièrement destinées aux fans. Nous savons qu'elles rendront l'expérience de l'UEFA Champions League encore plus inoubliable." - Ricardo Guadalupe, CEO of Hublot.

Le nouveau modèle s'appuie sur la montre connectée Big Bang e de Hublot, lancée plus tôt cette année. S'y ajoutent plusieurs fonctions qui viennent enrichir l'expérience pour les fans de l'UEFA Champions League.

Cette édition limitée à 500 exemplaires arbore un boîtier léger en céramique et un bracelet en caoutchouc, affichant tous deux le bleu emblématique de l'UEFA Champions League. Leurs propriétaires pourront choisir parmi différents cadrans, à télécharger sur le Hublot Store. On trouvera des options numériques et analogiques en bleu et un cadran de couleur singulier pouvant être personnalisé pour s'accorder aux couleurs des équipes participantes.

La montre fonctionne sous Wear OS de Google™ et comporte la nouvelle appli Hublot Loves Football UEFA Champions League. L'utilisateur recevra des notifications pour l'avertir de l'heure du coup d'envoi (15 minutes avant le début du match), des buts, des pénalités, des substitutions, des cartons jaunes et rouges et du temps additionnel. L'application présentera également les compositions des équipes et les choix d'assistance vidéo de l'arbitrage. À l'annonce de la fin du temps de jeu, le logiciel entame le compte à rebours jusqu'au prochain match. Et si deux matches ont lieu en même temps, les utilisateurs pourront basculer de l'un à l'autre d'un simple tapotement sur l'écran. L'application sera également disponible pour les propriétaires actuels de la montre Hublot Big Bang e.

Hublot équipera également les arbitres de l'UEFA Champions League avec une édition particulière, qui ne sera pas proposé dans le commerce. Moulé dans un composite ultraléger, pour le confort des arbitres au porté, la montre sera encore plus légère que la version céramique.

La montre disposera également d'une technologie complémentaire qui aidera l'arbitre, par exemple grâce à la fonction goal-line technology qui signale si le ballon a entièrement franchi la ligne. Ainsi, même dans une surface de réparation bondée, l'arbitre n'aura plus de doute sur le fait qu'un but a bien été marqué.

Hublot est la première marque de luxe dans le monde du football international. Elle a été la première marque de montres suisses et la première enseigne de luxe à s'impliquer dans ce sport. Elle est également la première marque de montres suisses à avoir créé une montre connectée de luxe pour le football, à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Russie, en 2018. Depuis son arrivée dans le monde du ballon rond en 2006, Hublot a chronométré les compétitions nationales, européennes et internationales. Pour la saison 2020/21, Hublot sera pour la première fois chronométreur officiel de la Premier League. L'an prochain, la marque chronométrera les UEFA European Championships, qui ont été reprogrammés en raison de la pandémie mais conservent le titre d'UEFA EURO 2020™.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=dELsky_yFjw&feature=youtu.be&ab_channel=HUBLOT

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1305689/Hublot_Big_Bang_e_Watch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World Cup™, UEFA Champions League™, UEFA EURO™ et Ferrari), ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Retrouvez l'univers de HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour et sur HUBLOT.com.

Calendrier Hublot Loves Football

2006 I Sponsor de l'équipe de football nationale suisse, le premier partenariat d'une marque de luxe avec le monde du football

2008 I Montre officielle de l'UEFA EURO en Autriche et en Suisse

2008 I Chronométreur officiel du Manchester United FC

2010 I Chronométreur officiel de la FIFA World Cup™ en Afrique du Sud

2011 I Chronométreur officiel de l'AFC Ajax Amsterdam

2012 I Montre officielle de l'UEFA EURO en Pologne et en Ukraine

2012 I Chronométreur officiel de la Juventus FC

2012 I Chronométreur officiel du FC Bayern de Munich

2013 I Chronométreur officiel du Paris Saint-Germain FC

2014 I Chronométreur officiel de la FIFA World Cup™ au Brésil

2015 I Chronométreur officiel de la FIFA Women's World Cup™ au Canada

2015 I Chronométreur officiel du Chelsea FC

2015 I Montre officielle de l'UEFA Champions League et de l'Europa League

2016 I Montre officielle de l'UEFA EURO en France

2016 I Partenaire des Best FIFA Football Awards™

2016 I Golden Foot Hublot attribué à Gianluigi Buffon

2017 I Chronométreur officiel du Sport Lisboa e Benfica

2017 I Chronométreur officiel de la Coupe des confédérations de la FIFA

2017 I Golden Foot Hublot attribué à Iker Casillas

2018 I Chronométreur officiel de la FIFA World Cup™ en Russie

2019 I Partenaire des Globe Soccer Awards™ à Dubaï

2019 I Montre officielle de l'UEFA Women's Champions League

2019 I Montre officielle des finales de l'UEFA Nations League

2019 I Chronométreur officiel de la FIFA Women's World Cup™ en France

2020 I Partenaire des Globe Soccer Awards™ à Dubaï

2020 I Chronométreur officiel de la Premier League

2021 I Montre officielle de l'UEFA EURO en Europe

2022 I Montre officielle de l'UEFA Women's EURO en Angleterre

2022 I Chronométreur officiel de la FIFA World Cup™ au Qatar

HUBLOT BIG BANG e

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

RÉFÉRENCE BOÎTIER ÉCRAN BRACELET ET FERMOIR 440.EX.1100.RX.UCL20 Céramique microbillée et bleue polie Diamètre : 42 mm Épaisseur : 12,80 mm Étanchéité : 3 ATM (30 m) Verre saphir Diamètre : 30,80 mm Résolution : 390x390 pixels 327 dpi Technologie d'affichage : AMOLED Bracelets en caoutchouc doublés et structurés noirs et bleus Fermoir à boucle déployant en titane plaqué noir et céramique noire PROCESSEUR CAPTEURS COMPATIBILITÉ CONNECTIVITÉ Modèle : Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 Version : quadruple cœur, jusqu'à 1,094 GHz RAM : 1 Go/8 Go de Flash (ePoP) Accéléromètre Gyroscope Microphone Moteur CC (Vibration) LLOB (Capteur hors-corps à faible latence) ALS (Capteur de lumière ambiante) OTS (Capteur de suivi optique) pour couronne rotative Version Android 6.0+ et supérieure Version iOS 12.0+ et supérieure Les fonctionnalités prises en

charge peuvent varier selon les

plates-formes et les pays. Bluetooth 4.2 avec compatibilité BLE

WLAN 2,4 GHz 802.11 B/G/N – NFC BATTERIE PRIX



Type : charge à induction lithium-ion Durée de vie de la batterie : env. 1 jour Capacité : 300 mAh Temps de charge : environ

2 h 30 sur batterie vide

6,000.00 CHF 7,000.00 EUR 7,000.00 USD 6,000.00 GBP





SOURCE Hublot SA