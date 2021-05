A INX estima arrecadação de mais de 125 milhões de dólares para o lançamento de suas plataformas de negociação de ativos digitais e de segurança

A INX é a primeira empresa do mundo a lançar e concluir com sucesso uma IPO registrada na SEC de um token de segurança blockchain (o token INX). Esta conquista inovadora abre o caminho para a captação e negociação de capital legal, regulamentado e seguro para empreendimentos e empresas em estágio inicial por meio da emissão de tokens de segurança como uma alternativa às ofertas de capital existentes. A INX planeja permitir a negociação de criptomoedas e tokens de segurança, bem como listagens de aumento de capital de tokens de segurança.

Shy Datika, cofundador e presidente da INX, comentou: "Quando fundamos a INX em 2017, imaginamos um novo futuro do que chamamos de 'mercado de capitais 2.0'. Uma visão na qual títulos digitais substituem o papel do capital nos mercados de captação e negociação. As exchanges de criptomoedas estão no centro das atenções. Uma nova tecnologia revolucionária está sendo implementada. Prevemos que a maioria dos ativos financeiros será transferida em breve para a blockchain."

"Construímos uma plataforma de negociação de ativos digitais de última geração e uma sólida equipe de mais de 50 grandes talentos que planejamos aumentar rapidamente este ano. Com a conclusão bem-sucedida de nossa IPO, estamos bem posicionados para realizar nossa visão de moldar o futuro dos mercados de capital com instrumentos financeiros novos e emocionantes - fundamentados em blockchain e ativos digitais. Quero agradecer a nossa gestão, parceiros, comunidade e consultores por tornar possíveis esta visão e jornada."

Em 2017, nossa visão e metas eram:

Lançar uma IPO de blockchain sem precedentes sob um prospecto apresentado à SEC

Desenvolver uma plataforma de negociação regulamentada para todos os ativos fundamentados em blockchain; e

Arrecadar US$ 117 milhões para executar nosso plano de visão e de negócios

"Tenho orgulho de informar que agora atingimos esses objetivos. Recebemos compromissos de mais de USD $125 milhões em receitas resultantes de nossa venda bem-sucedida de mais de 100 milhões de tokens INX e um investimento privado de CA$ 39,6 milhões antes da listagem de nossas ações na TSXv. (a conclusão da listagem na TSXv está sujeita à satisfação de várias condições padrão)."

A comunidade de titulares de Token INX

A fundação da empresa foi construída por nossa sólida comunidade de mais de 7.200 titulares de token, que agora trabalhará conosco para apresentar a INX a outros.

Sempre foi nosso objetivo encontrar uma maneira para investidores de todo o espectro de renda e idade terem a oportunidade de investir em empresas em estágio inicial, uma oportunidade que antes da INX, era amplamente reservada para investidores credenciados, empresas de capital privado e de capital de risco.

Temos a satisfação de informar que atingimos este objetivo. Os Tokens da INX foram comprados por investidores institucionais e de varejo em 75 países, com mais de 61.000 investidores expressando interesse, mas impossibilitados de investir na IPO, em parte devido às restrições do Blue Sky.

Em termos de dados demográficos dos investidores, pessoas com mais de 60 anos compraram 11%, pessoas na faixa etária de 50 a 59 compraram 24%, 40 a 49 compraram 30%, 30 a 39 compraram 26% e com menos de 30 compraram 9% da oferta. A idade média dos participantes foi de 42 anos.

Os pagamentos para os tokens foram quase uniformemente divididos entre 54% das criptomoedas BTC, ETH e USDC (que foram convertidas em dólares americanos) e 46% provenientes de transferências em dólares americanos.

A oferta de token fora dos Estados Unidos foi assessorada pela-Labs Advisory and Finance Ltd. O investimento privado foi no Canadá, administrado pela PI Financial Corp. e Eight Capital, e coliderada pela Beacon Securities Limited e Cormark Securities Inc.

Para maiores informações sobre a INX Limited, visite nosso website www.inx.co e siga a plataforma noTelegram, Reddit, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn.

Sobre a INX:

A INX tem como objetivo fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para segurança digital e criptomoedas. Com a combinação de expertise em mercados tradicionais e uma abordagem inovadora de tecnologia financeira, a INX oferece soluções de última geração para problemas financeiros modernos. A INX é liderada por uma equipe experiente e dedicada de especialistas em negócios, finanças e tecnologia, que possuem a visão compartilhada de redefinir o mundo dos mercados de capitais por meio da alavancagem da tecnologia blockchain e de um caminho regulatório inovador.

