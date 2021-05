INX estima recaudo superior a USD 125 millones para el lanzamiento de sus plataformas de operaciones de activos y valores digitales

Shy Datika, cofundador y presidente de INX, comentó: "Cuando fundamos INX en 2017, vislumbramos un nuevo futuro de lo que llamamos el 'mercado de capitales 2.0'. Una visión de los valores digitales que reemplaza el papel de las acciones y las participaciones en los mercados para la ampliación y las operaciones de capital. Los mercados de criptomonedas están tomando un lugar central. Se está implementando una nueva tecnología revolucionaria. Anticipamos que la mayoría de los activos financieros pronto se trasladarán a la cadena de bloques".

"Hemos construido una plataforma de operaciones de activos digitales de última generación y un sólido equipo de más de 50 grandes talentos que planeamos desarrollar rápidamente este año. Con la finalización exitosa de nuestra OPI, estamos bien posicionados para ejecutar nuestra visión de dar forma al futuro de los mercados de capitales con instrumentos financieros nuevos y emocionantes, basados en la cadena de bloques y los activos digitales. Quiero agradecer a nuestra gerencia, socios, comunidad y asesores por hacer posible esta visión y este viaje".

En 2017, nuestra visión y objetivos eran:

Lanzar una IPO de cadena de bloques sin precedentes bajo un prospecto presentado ante la SEC

Desarrollar una plataforma de comercialización regulada para todos los activos basados en cadena de bloques; y

Recaudar USD 117 millones para ejecutar nuestra visión y plan de negocio

"Me enorgullece compartir que ahora hemos logrado estos objetivos. Hemos recibido compromisos por más de USD 125 millones en ingresos como resultado de nuestra exitosa venta de más de 100 millones de tokens INX y una colocación privada de aproximadamente CAD 39,6 millones antes de nuestra cotización de capital en TSXv. (La finalización de la cotización en TSXv está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones estándar)".

La comunidad de titulares de tokens INX

Los cimientos de la compañía se fundamentan en nuestra comunidad de 7.200 titulares de tokens que ahora trabajarán con nosotros para presentar INX a los demás.

Siempre fue nuestro objetivo encontrar una forma en la que los inversionistas de todo el espectro de ingresos y edades tengan la oportunidad de invertir en compañías en etapas iniciales, una oportunidad que, antes de INX, se reservaba en gran medida para los inversionistas acreditados y compañías de capital privado y de capital de riesgo.

Nos complace informar de que hemos cumplido este objetivo. Los tokens INX fueron adquiridos por inversionistas minoristas e institucionales de 75 países, con más de 61.000 inversionistas que expresaron su interés pero que no pudieron invertir en la OPI en parte por restricciones de las autoridades reguladoras del comercio bursátil.

En términos de aspectos demográficos de los inversionistas, los mayores de 60 años compraron el 11 %, los de 50 a 59 años compraron el 24 %, los de 40 a 49 años compraron el 30 %, los de 30 a 39 años compraron el 26 % y los de menos de 30 años compraron el 9 % de la oferta. La edad promedio de los participantes fue de 42 años.

Los pagos por los tokens se dividieron casi uniformemente, con un 54 % en las criptomonedas BTC, ETH y USDC (que se convirtieron a dólares de los Estados Unidos), y un 46 % en transferencias de dólares de los Estados Unidos.

La oferta de tokens por fuera de los Estados Unidos estuvo asesorada por A-Labs Advisory and Finance Ltd. La colocación privada se llevó a cabo en Canadá, gestionada por PI Financial Corp. y Eight Capital, y codirigida por Beacon Securities Limited y Cormark Securities Inc.

Para obtener más información acerca de INX Limited, por favor, visite nuestro sitio web en www.inx.co y siga la plataforma en Telegram, Reddit, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube o LinkedIn.

Acerca de INX:

INX tiene como objetivo proporcionar una plataforma de operaciones regulada para valores digitales y criptomonedas. Con la combinación de la experiencia en mercados tradicionales y un innovador enfoque en tecnología financiera, INX ofrece soluciones de última generación para los problemas financieros modernos. INX está dirigida por un experimentado equipo de expertos en negocios, finanzas y tecnología que comparten la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales a través de la tecnología de cadena de bloques y un innovador enfoque normativo.

