INX schat dat er meer dan $ 125 miljoen aangetrokken werd voor de lancering van zijn handelsplatform voor digitale activa en effecten

Aldus Shy Datika, medeoprichter en voorzitter van INX: "Toen we INX oprichtten in 2017, beoogden we een nieuwe toekomst van wat we 'Kapitaalmarkten 2.0' noemden. Een visie van digitale effecten die de rol van vermogen in de markten vervangen om kapitaal aan te trekken en te handelen. De handel in cryptovaluta's begint centraal te staan. Er wordt een revolutionaire technologie doorgevoerd. We verwachten dat het merendeel van de financiële activa binnenkort verhuist naar de blockchain."

We hebben een hypermodern platform voor de handel in digitale activa gebouwd en een sterk team van meer dan vijftig uiterst getalenteerde mensen dat we dit jaar snel willen uitbreiden. Met de succesvolle voltooiing van onze beursgang zijn we goed gepositioneerd voor de verwezenlijking van onze visie om de toekomst van kapitaalmarkten te vormen met nieuwe en spannende financiële instrumenten, gebaseerd op blockchain en digitale activa. Ik wil graag ons management, partners, community en adviseurs bedanken voor het mogelijk maken van deze visie en deze reis."

In 2017 waren onze visie en streefdoelen:

Een nooit eerdere geziene blockchainbeursgang lanceren onder een bij de SEC ingediende prospectus

Een geregulariseerd handelsplatform voor alle op blockchain gebaseerde activa ontwikkelen, en

$ 117 miljoen aantrekken om onze visie en businessplan uit te voeren

"Ik mag met trots meedelen dat we deze streefdoelen nu gehaald hebben. We hebben toezeggingen gekregen voor meer dan $ 125 miljoen in inkomsten voortkomend uit onze succesvolle verkoop van meer dan honderd miljoen INX-tokens en een onderhandse plaatsing van CA$ 39,6 miljoen voorafgaand op onze TSXv-aandelennotering. (De voltooiing van de TSXv-notering hangt ervan af of aan diverse standaardvoorwaarden voldaan wordt)."

De community van bezitters van INX-tokens

Het fundament van het bedrijf is gelegd door onze community van meer dan 7200 bezitters van tokens die nu met ons zullen werken om INX aan anderen voor te stellen.

Het was altijd al ons doel om een manier te vinden om beleggers van alle inkomensgroepen en leeftijden de kans te geven om te beleggen in startende bedrijven. Vóór INX was deze gelegenheid grotendeels voorbehouden voor geaccrediteerde beleggers, risicokapitaal- en investeringsondernemingen.

We zijn verheugd te mogen melden dat we dit doel bereikt hebben. Er werden in 75 landen INX-tokens gekocht door retail- en institutionele beleggers, en meer dan 61.000 beleggers toonden interesse maar konden niet beleggen in de beursgang, deels door de Blue Sky-beperkingen.

Wat betreft de demografische gegevens van de beleggers: personen ouder dan 60 jaar kochten 11%, personen tussen 50-59 jaar kochten 24%, tussen 40-49 jaar kochten 30%, tussen 30-39 kochten 26% en personen onder 30 kochten 9% van de aanbieding. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 42 jaar.

De betalingen voor de tokens waren bijna gelijk verdeeld met 54% komend van de cryptovaluta's BTC, ETH en USDC (die omgezet werden naar Amerikaanse dollar) en 46% komend van Amerikaanse bankoverschrijvingen in dollar.

De aanbieding van tokens buiten de Verenigde Staten werd geadviseerd door A-Labs Advisory en Finance Ltd. De onderhandse plaatsing werd in Canada beheerd door PI Financial Corp. en Eight Capital, en mede geleid door Beacon Securities Limited en Cormark Securities Inc.

Ga voor meer informatie over INX Limited naar onze website op www.inx.co en volg het platform op Telegram , Reddit , Instagram , Facebook , Twitter , YouTube of LinkedIn .

Over INX:

INX streeft ernaar een geregeld handelsplatform voor digitale effecten en cryptovaluta te verstrekken. Met de combinatie van traditionele marktexpertise en een ontwrichtende FinTech-benadering biedt INX hypermoderne oplossingen voor moderne financiële problemen. INX wordt geleid door een ervaren en toegewijd team van veteranen op het gebied van zaken, financiën en technologie met de gedeelde visie van het herdefiniëren van de wereld van kapitaalmarkten via blockchaintechnologie en een innovatieve benadering tot regelgeving.

Persvragen:

INX Limited

Denise Weaver

Pistol x Stamen

Tel: 310-721-6710

E-mail: [email protected]

Toekomstgerichte verklaringen

Sommige van de uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van terminologie zoals "kan", "zal", "zou", "verwacht", "plannen", "projecteren", "anticiperen", "geloven", "inschatten", "voorspelt", "potentieel", "van plan is" of "gaat door", of het negatieve van deze termen of andere vergelijkbare terminologie. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot onze doelstellingen, plannen en strategieën; verklaringen die projecties bevatten van bedrijfsresultaten of van financiële toestand; verklaringen met betrekking tot het onderzoek, de ontwikkeling en het gebruik van onze producten; en alle verklaringen (anders dan verklaringen van historische feiten) die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan wij van plan zijn, verwachten, projecteren, geloven of verwachten dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en impliceren risico's en onzekerheden. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van ons management in het licht van hun ervaring en hun perceptie van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die zij geschikt achten. Deze verklaringen zijn slechts huidige voorspellingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen van ons of onze branche wezenlijk verschillen van die verwacht door de toekomstgerichte verklaringen. We bespreken veel van deze risico's in meer detail in het prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring die is ingediend bij de SEC, inclusief onder de titels "Risicofactoren" en "Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen". U dient niet te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. Hoewel we van mening zijn dat de verwachtingen die worden weerspiegeld in de toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn vanaf de datum hiervan, kunnen we toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of prestaties niet garanderen. Behalve zoals vereist door de wet, zijn wij niet verplicht om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

