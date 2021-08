A.J. Real Estate choisit Yardi pour gérer son portefeuille de biens immobiliers commerciaux

Le family office néerlandais utilisera un logiciel cloud entièrement connecté pour gérer les actifs

AMSTERDAM, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- A.J. Real Estate a choisi Yardi ® comme partenaire technologique pour investir, développer, réaménager et gérer des biens immobiliers commerciaux pour ses actionnaires. Le portefeuille de placements d'A.J. Real Estate comprend 2,7 millions de pieds carrés d'espace commercial dans des supermarchés, des centres de distribution et des bureaux avec plus de 200 locataires aux Pays-Bas.

A.J. Real Estate a adopté Yardi® Voyager Commercial pour rationaliser les opérations de gestion immobilière et financière, Yardi® Procure to Pay , une solution d'approvisionnement de bout en bout pour simplifier le traitement des factures, et Yardi® Lease Manager pour visualiser la santé du portefeuille, analyser le risque des locataires, gérer les recouvrements et mesurer avec précision le rendement des actifs.

« Avec la mise en œuvre de Yardi, nous pouvons passer à l'étape suivante dans la professionnalisation de l'organisation », a déclaré Dick Jacobs, contrôleur financier chez A.J. Real Estate. « Les outils intégrés, Voyager et Lease Manager, et les processus internes Yardi® Elevate Suite seront bientôt entièrement harmonisés, garantissant la qualité des données et la disponibilité des informations de gestion, ce qui permettra une prise de décision plus rapide et plus efficace. »

« Nous sommes ravis d'accueillir A.J. «Real Estate, notre dernier client aux Pays-Bas », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président à l'international chez Yardi. « Nous avons hâte de travailler avec A.J. Real Estate pour aider à optimiser ses opérations et à augmenter les services aux locataires.»

Découvrez comment vous pouvez améliorer les opérations avec le logiciel de gestion des biens commerciaux de Yardi .

À propos d'A.J. Real Estate

Depuis 1996, le portefeuille immobilier est géré par A.J. Real Estate B.V aux Pays-Bas depuis son siège, situé à Hertogenbosch. La société investit dans une combinaison de classes d'actifs, en mettant l'accent sur les supermarchés ainsi que sur les actifs résidentiels.

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels de gestion d'investissement et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert une clientèle répartie dans le monde entier depuis ses bureaux situés en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site Yardi.EU .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

SOURCE Yardi