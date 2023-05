A JA Solar lança seu módulo de próxima geração DeepBlue 4.0 Pro

— Utiliza wafers de silício retangulares maiores para máxima flexibilidade do módulo —

PEQUIM, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ — A JA Solar lançou hoje seu novo módulo tipo N DeepBlue 4.0 Pro na SNEC 2023. Baseado em um novo tamanho de wafer de silício retangular de última geração, o módulo está chamando a atenção da indústria.

O módulo adapta as células cortadas do tamanho de um wafer de silício retangular tipo N de próxima geração, desenvolvido independentemente pela JA Solar, que apresenta longa vida útil e baixo teor de oxigênio. Combinada com a tecnologia de célula de contato de passivação tipo N de alta eficiência Bycium+, a Tensão de Circuito Aberto (Voc) da célula atinge 725 mV e a eficiência da célula em produção em massa alcança 25,3%. Além disso, o DeepBlue 4.0 Pro integra a tecnologia SMBB, tecnologia de encapsulamento de alta densidade e outras tecnologias que melhoram a qualidade e a eficiência, permitindo que a potência do módulo de 72 células atinja 630 W com eficiência de módulo superior a 22,5%. Em comparação com os módulos principais de 78 células da série 182 (2465 mm x 1134 mm) da indústria, nossa potência é melhor, reduzindo a tensão de trabalho da nova dimensão em 7,6%, o que diminui o custo BOS para o sistema e o risco de pontos quentes nos módulos.

O destaque do DeepBlue 4.0 Pro são seus wafers de silício de 182 mm x 199 mm, que permitem a aplicação em vários cenários. Diferentemente de outros tamanhos retangulares de wafer de silício, o wafer de silício retangular 182 mm x 199 mm pode manter a largura de 1134 mm, ao mesmo tempo em que satisfaz quatro tamanhos convencionais de módulos: 1762 mm, 2333 mm, 2384 mm e 2465 mm por meio de diferentes métodos de corte. O DeepBlue 4.0 Pro atende às demandas de diferentes cenários de aplicação, como telhados residenciais, sistemas comerciais e industriais em telhados e usinas de energia em grande escala.

Semelhante ao DeepBlue 4.0 X anterior, o DeepBlue 4.0 Pro tem excelente capacidade de geração de energia e desempenho confiável. Com base na tecnologia de células Bycium+, o DeepBlue 4.0 Pro tem características excepcionais de geração de energia, como menor degradação, melhor coeficiente de temperatura, maior ganho de geração bifacial e melhor desempenho em baixa irradiância. Em comparação com os módulos convencionais do tipo P, os resultados de testes de campo de um ano da JA Solar e da TÜV NORD mostraram que o módulo do tipo N com célula Bycium+ apresenta um ganho de geração de eletricidade de aproximadamente 3,9%, comprovando completamente sua capacidade de geração de energia. Além disso, o DeepBlue 4,0 Pro passou por vários testes rigorosos de envelhecimento e todos os resultados atendem aos requisitos de teste dos padrões IEC.

O setor já aprovou de forma abrangente o desempenho de geração de energia, o desempenho de segurança e a confiabilidade em vários cenários de aplicação do DeepBlue 4.0 Pro. No momento do lançamento, este módulo recebeu essas certificações críticas: o certificado TÜV SÜD da TÜV SÜD, o certificado de corrosão por névoa de sal, o certificado de corrosão de amônia e o certificado de poeira e areia da TÜV NORD e o certificado Golden Sun para produtos fotovoltaicos, a certificação de confiabilidade de carga de neve fotovoltaica não uniforme e o certificado de compatibilidade do sistema fotovoltaico de suporte flexível da CGC.

A filosofia de design de produtos da JA Solar é "personalizada para aumentar o valor do cliente", e o melhor custo e LCOE da BOS do DeepBlue 4.0 Pro cumprem esta promessa. Integrando vantagens como alta eficiência, alta potência, melhor capacidade de geração de energia e alta confiabilidade, o DeepBlue 4.0 Pro pode gerar maiores lucros para os clientes. Em comparação com módulos tipo P em diferentes cenários de aplicação, tipos de projeto e métodos de instalação, o custo BOS do DeepBlue 4.0 Pro pode ser reduzido em cerca de 2% a 4,5%, e o LCOE pode ser reduzido em cerca de 2,5% a 6%. Em comparação com a versão original do módulo tipo N, o custo BOS do DeepBlue 4.0 Pro pode ser reduzido em cerca de 1,4% a 2,8%, e o LCOE pode ser reduzido em cerca de 0,7% a 1,6%.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

