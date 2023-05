JA Solar lance son module de nouvelle génération DeepBlue 4.0 Pro

-Utilise des plaquettes de silicium rectangulaires plus grandes pour une flexibilité maximale du module-

PÉKIN, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar a présenté aujourd'hui son nouveau module de type n DeepBlue 4.0 Pro au salon SNEC 2023. Basé sur une nouvelle taille de plaquette de silicium rectangulaire de nouvelle génération, le module capte l'attention de l'industrie.

Le module adapte des cellules découpées dans la taille de la plaquette de silicium rectangulaire de type n de nouvelle génération, développée indépendamment par JA Solar, qui offre une longue durée de vie et une faible teneur en oxygène. Combinée à la technologie de cellule Bycium+ à contact de passivation de type n à haut rendement, la tension en circuit ouvert (Voc) de la cellule atteint 725 mV et le rendement de la cellule en production de masse atteint 25,3 %. En outre, DeepBlue 4.0 Pro intègre la technologie SMBB, la technologie d'encapsulation à haute densité et d'autres technologies améliorant la qualité et le rendement, permettant à la puissance du module de 72 cellules d'atteindre 630 W avec un rendement de module supérieur à 22,5 %. Par rapport aux principaux modules de 78 cellules de la série 182 (2 465 mm x 1 134 mm), notre puissance est meilleure tout en réduisant la tension de fonctionnement de la nouvelle dimension de 7,6 %, ce qui diminue le coût BOS pour le système et le risque de point chaud pour les modules.

Le point fort de DeepBlue 4.0 Pro est sa plaquette de silicium de 182 mm x 199 mm, qui permet une application dans plusieurs scénarios. Contrairement à d'autres tailles de plaquettes de silicium rectangulaires, la plaquette de silicium rectangulaire de 182 mm x 199 mm peut conserver une largeur de 1 134 mm tout en satisfaisant quatre longueurs principales de modules : 1 762 mm, 2 333 mm, 2 384 mm et 2 465 mm grâce à différentes méthodes de découpe. DeepBlue 4.0 Pro répond aux exigences de différents scénarios d'application, tels que les toits résidentiels, les toits commerciaux et industriels et les centrales électriques.

Tout comme DeepBlue 4.0 X, DeepBlue 4.0 Pro dispose d'une excellente capacité de production d'énergie et de performances fiables. Basé sur la technologie des cellules Bycium+, DeepBlue 4.0 Pro possède des caractéristiques de production d'énergie exceptionnelles, telles qu'une dégradation plus faible, un meilleur coefficient de température, un gain de production bifacial plus élevé et de meilleures performances en cas d'irradiation plus faible. Par rapport aux modules conventionnels de type p, les résultats d'un an de tests sur site effectués par JA Solar et TÜV NORD ont montré que le module de type n doté de la cellule Bycium+ présente un gain de production d'électricité d'environ 3,9 %, ce qui prouve pleinement sa capacité de production d'énergie. En outre, DeepBlue 4.0 Pro a réussi plusieurs tests de vieillissement rigoureux et tous les résultats sont conformes aux exigences des normes CEI.

L'industrie a déjà approuvé en détail les performances de DeepBlue 4.0 Pro en matière de production d'électricité, de sécurité et de fiabilité dans divers scénarios d'application. Au moment du lancement, ce module avait obtenu les certifications essentielles suivantes : le certificat TÜV SÜD de TÜV SÜD, le certificat de corrosion par brouillard salin, le certificat de corrosion à l'ammoniac et le certificat de poussière et de sable de TÜV NORD, ainsi que le certificat Golden Sun pour les produits photovoltaïques, le certificat de fiabilité de la charge de neige non uniforme pour le photovoltaïque et le certificat de compatibilité du système de rayonnage flexible pour le photovoltaïque de CGC.

La philosophie de JA Solar en matière de conception de produits est « conçue pour augmenter la valeur du client », et les meilleurs coûts BOS et LCOE de DeepBlue 4.0 Pro tiennent cette promesse. Intégrant des avantages tels qu'un rendement élevé, une puissance élevée, une meilleure capacité de production d'énergie et une grande fiabilité, DeepBlue 4.0 Pro peut générer des profits plus importants pour les clients. Par rapport aux modules de type p dans différents scénarios d'application, types de projets et méthodes d'installation, le coût BOS de DeepBlue 4.0 Pro peut être réduit d'environ 2 % à 4,5 % et le LCOE d'environ 2,5 % à 6 %. Par rapport à la version originale du module de type n, le coût BOS de DeepBlue 4.0 Pro peut être réduit d'environ 1,4 % à 2,8 % et le LCOE d'environ 0,7 % à 1,6 %.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.