A Johnnie Walker entra no espírito festivo e oferece um milhão de árvores

Julie Bramham, Diretora Global da Marca para a Johnnie Walker , afirmou: "A Escócia é a nossa terra natal. Foi aqui que a nossa jornada começou há 200 anos e está no centro de tudo aquilo que torna os nossos uísques tão especiais. Ao abrirmos as portas aos próximos 200 anos da nossa jornada, queremos dar passos positivos para nutrir e proteger as paisagens selvagens e os recursos naturais prístinos escoceses que moldam os nossos uísques desde há gerações."

Até à data, já foram plantadas 389 000 árvores do total de um milhão perto de duas das nossas destilarias nas Terras Altas escocesas. No decorrer deste projeto, prevê-se que estas árvores absorvam mais de 69 000 toneladas de C02 – o equivalente à realização de 10 500 voos à volta do mundo ou a quase meio milhão de viagens de carro de Londres até Edimburgo.

Em Ballygowan, perto da destilaria de Oban, o investimento financiou a plantação de vidoeiros, carvalhos, cerejeiras bravas, salgueiros e aveleiras e inclui uma árvore nova dedicada a cada um dos 28 000 colaboradores da Diageo, em parceria com Lupi Moll, empreendedora em prol do ambiente e proprietária das Inverlonan Estates. Em Allt Ruadh, perto da destilaria de Glen Ord, a Johnnie Walker juntou forças com a Trees for Life para plantar árvores nativas e antigas que servirão como um corredor vital para a vida selvagem, bem como para aumentar a disponibilidade de habitats para espécies, tais como o galo-lira, a loxia e o esquilo vermelho.

Steve Micklewright, CEO da Trees for Life, afirmou: "A reflorestação é um investimento num futuro no qual a vida selvagem pode proliferar e as comunidades podem prosperar. A contribuição da Johnnie Walker para o projeto da Trees for Life em Allt Ruadh exemplifica esta abordagem. O seu apoio reconhece o papel fundamental que a nossa vida selvagem desempenha na recuperação da natureza, na reversão do clima e das crises de biodiversidade, criando, em última análise, uma paisagem com maior vitalidade para as gerações vindouras."

O compromisso de hoje segue o anúncio recente da empresa matriz, a Diageo, quanto aos seus objetivos ambiciosos e ousados concebidos para causar um impacto positivo no mundo durante os próximos 10 anos. A Johnnie Walker compromete-se a garantir que toda a produção do seu uísque mundialmente famoso é neutra em termos de emissões de carbono e que todas as destilarias funcionam com energia 100% verde até 2030.

Julie Bramham continuou: "Nesta altura em que a Diageo anuncia o seu plano de ação renovado para os próximos 10 anos, sinto-me orgulhosa por ter a Johnnie Walker na dianteira deste compromisso. Estamos sempre à procura de formas de superar os limites do uísque e a nossa abordagem a estes objetivos de sustentabilidade não é diferente. Divulgaremos mais dados sobre as medidas que estamos a tomar na Johnnie Walker para criar um futuro mais sustentável ao longo dos próximos meses; a nossa jornada em direção a um amanhã melhor está apenas a começar..."

Para obter mais informações sobre os compromissos mais amplos de sustentabilidade para 2030 da Diageo, visite: www.diageo.com

Para obter mais informações sobre a história do 200.º aniversário da Johnnie Walker e sobre as nossas edições limitadas de celebração, visite: www.johnniewalker.com

