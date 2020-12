Johnnie Walker se empapa del espíritu navideño regalando un millón de árboles

Hasta la fecha, se han plantado 389 000 árboles del millón previsto cerca de dos de nuestras destilerías en las Highlands escocesas. Se prevé que el tiempo que dure el proyecto estos árboles absorban más de 69 000 toneladas de C02, el equivalente a unos 10 500 vuelos alrededor del mundo o a conducir casi medio millón de veces de Londres a Edimburgo.

En Ballygowan, cerca de la destilería Oban, la inversión financió la plantación de abedules, robles, cerezos silvestres, sauces y avellanos autóctonos, e incluye un nuevo árbol dedicado a cada uno de los 28 000 empleados de Diageo, en colaboración con Lupi Moll, emprendedor medioambiental y propietario de fincas de Inverlonan. En Allt Ruadh, cerca de la destilería Glen Ord, Johnnie Walker ha aunado fuerzas con Trees for Life para plantar árboles antiguos y autóctonos que servirán como imprescindibles corredores naturales y aumentarán la disponibilidad de hábitats para especies como el gallo lira, el piquituerto y la ardilla roja.

Según Steve Micklewright, CEO de Tree for Life: «La reforestación es una inversión de futuro para que tanto la vida silvestre como las comunidades puedan prosperar. La contribución de Johnnie Walker al proyecto Trees for Life de Allt Ruadh es un ejemplo de ese enfoque. Su apoyo reconoce el papel fundamental que desempeñan nuestros lugares silvestres a la hora de restaurar la naturaleza, revertir el cambio climático y la crisis de biodiversidad y, en última instancia, crear un paisaje con una mejor salud para las generaciones futuras».

El compromiso de hoy sigue al reciente anuncio de la empresa matriz, Diageo, respecto a sus ambiciosos y firmes objetivos diseñados para causar un impacto positivo en el mundo en los próximos 10 años, con el compromiso de Johnnie Walker de garantizar que toda la producción de su mundialmente famoso whisky escocés sea neutra en cuanto a emisiones de carbono y que todas las destilerías estén alimentadas por energía 100 % ecológica para 2030.

Julie Bramham continuó: «Ahora que Diageo anuncia nuestro renovado plan de acción de diez años, me enorgullece contar con Johnnie Walker al frente de este plan. Siempre buscamos formas de sobrepasar los límites del wiski escocés y nuestro enfoque respecto a estos objetivos de sostenibilidad no es diferente. Haremos otros anuncios sobre los pasos que estamos dando en Johnnie Walker para crear un futuro más sostenible en los próximos meses. Nuestro camino hacia un futuro mejor no ha hecho más que comenzar...».

