Johnnie Walker se met dans l'esprit des fêtes en faisant don d'un million d'arbres

Julie Bramham, directrice de la marque mondiale de Johnnie Walker , a déclaré : « L'Écosse est notre patrie. C'est là que notre voyage a commencé il y a 200 ans et elle est au cœur de tout ce qui rend nos whiskys si spéciaux. Alors que nous ouvrons les portes des 200 prochaines années de notre voyage, nous voulons faire des pas en avant pour nourrir et protéger les paysages écossais sauvages et les ressources naturelles intactes qui ont façonné nos whiskys depuis des générations. »

À ce jour, 389 000 arbres sur un million ont été plantés près de deux de nos distilleries dans les Highlands écossais. Pendant la durée de vie de ce projet, ces arbres devraient absorber plus de 69 000 tonnes de C02, ce qui équivaut à prendre 10 500 vols autour du monde ou à conduire près d'un demi-million de fois de Londres à Édimbourg.

À Ballygowan, près de la distillerie Oban, l'investissement a permis de financer la plantation de bouleaux, chênes, cerisiers sauvages, saules et noisetiers indigènes et comprend un nouvel arbre dédié à chacun des 28 000 employés de Diageo, en partenariat avec Lupi Moll, entrepreneur environnemental et propriétaire d'Inverlonan Estates. À Allt Ruadh, près de la distillerie Glen Ord, Johnnie Walker s'est associé à Trees for Life pour planter des arbres anciens et indigènes qui serviront de corridor vital à la faune et augmenteront la disponibilité de l'habitat pour des espèces telles que le tétras lyre, les becs-croisés et les écureuils roux.

Steve Micklewright, PDG de Trees for Life, a déclaré : « La ré-ensauvagement est un investissement dans un avenir où la faune et la flore pourront s'épanouir et les communautés prospérer. La contribution de Johnnie Walker au projet Trees for Life Allt Ruadh illustre cette approche. Leur soutien reconnaît le rôle essentiel que jouent nos espaces sauvages dans la restauration de la nature, l'inversion des crises du climat et de la biodiversité et, en fin de compte, la création d'un paysage en meilleure santé pour les générations futures. »

L'engagement d'aujourd'hui fait suite à l'annonce récente par la société mère, Diageo, de ses objectifs audacieux et ambitieux visant à avoir un impact positif sur le monde dans les 10 prochaines années, Johnnie Walker s'engageant à garantir que toute la production de son célèbre scotch soit neutre en carbone et que toutes les distilleries soient alimentées par une énergie 100 % verte d'ici 2030.

Julie Bramham a ajouté : « Alors que Diageo annonce le renouvellement de notre plan d'action sur dix ans, je suis fier d'avoir Johnnie Walker à la tête de ce projet. Nous cherchons toujours à repousser les limites du scotch et notre approche de ces objectifs de durabilité n'est pas différente. Au cours des prochains mois, nous annoncerons plus en détail les mesures que nous prenons chez Johnnie Walker pour créer un avenir plus durable ; notre voyage vers un avenir meilleur ne fait que commencer.... »

