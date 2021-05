A Kemin recebe a aprovação da Anvisa para Neumentix™, Ingrediente para melhora Cognitiva

DES MOINES, Iowa, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Kemin Industries, fabricante global de ingredientes que se esforça para transformar todos os dias, de forma sustentável, a qualidade de vida de 80% do mundo com seus produtos e serviços, anunciou que seu ingrediente para a saúde e nutrição humana para melhora cognitiva, Neumentix™, recebeu aprovação como um novo ingrediente bioativo para uso em suplementos alimentares no Brasil.

Em 7 de abril de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução autorizando o ingrediente para suporte cognitivo, da Kemin Human Nutrition and Health, para uso em suplementos alimentares como uma fonte de compostos fenólicos.1 Neumentix também possui status GRAS – (Generally Recognized as Safe) Geralmente Reconhecido como Seguro pela FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos.

Neumentix é proveniente de uma hortelã patenteada pela Kemin que fornece mais de 50 polifenóis antioxidantes que podem ajudar a melhorar o foco e a atenção. Com mais de 16 publicações científicas revisadas e pesquisas clínicas, Neumentix demonstrou melhorar a memória de trabalho e a capacidade de manter a atenção e o foco, bem como o desempenho físico associado à agilidade e tempo de reação.

"A Kemin está focada em fornecer ingredientes sustentáveis, de alta qualidade e a base de plantas para nossos clientes que produzem suplementos, alimentos e bebidas que ajudam os consumidores a melhorar sua saúde", disse Rosemeire Shiraishi, Gerente de Vendas da América Latina, da Kemin Human Nutrition and Health. "Esperamos melhorar a qualidade de vida com suporte cognitivo para os brasileiros ao longo das gerações."

Pesquisas realizadas pela FMCG Gurus, uma empresa de pesquisa de mercado mundial, mostram que os consumidores brasileiros se tornaram mais conscientes quanto à saúde mental desde o início da pandemia, passando de 39% em abril 2020 para 56% em fevereiro de 2021. 2 Muitos consumidores estão engajados em diferentes estratégias para melhorar a saúde cognitiva, e Neumentix oferece benefícios duradouros à saúde sem interromper o sono durante à noite, como costumam fazer os estimulantes.

"O Brasil tem um mercado muito promissor para a Kemin, especialmente dentro da indústria mundial de produtos para bem-estar e saúde nutricional", disse José Piccolotto, presidente da Kemin Human Nutrition and Health. "Estamos muito satisfeitos que a Anvisa tenha reconhecido a segurança de Neumentix e a quantidade significativa de pesquisas e todo o empenho no desenvolvimento deste ingrediente inovador. A Kemin tem o orgulho de trazer um ingrediente para a saúde cognitiva ao Brasil."

Sobre a Kemin Industries

A Kemin Industries (www.kemin.com) é uma fabricante global de ingredientes que se esforça para transformar todos os dias, de forma sustentável, a qualidade de vida de 80% do mundo com seus produtos e serviços. A empresa fornece mais de 500 ingredientes especiais para saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquicultura, nutracêuticos, tecnologias em alimentos, tecnologias agrícolas, têxteis, biocombustíveis e vacinas animais.

Por mais de meio século, a Kemin tem se dedicado a usar a ciência aplicada para enfrentar os desafios do setor e oferecer soluções através de produtos para clientes em mais de 120 países. A Kemin fornece ingredientes para alimentar uma população em crescimento com o seu compromisso com a qualidade, segurança e eficácia dos alimentos, rações e produtos relacionados à saúde.

Fundada em 1961, a Kemin é uma empresa privada de propriedade e administração familiar que conta com mais de 2.800 funcionários em todo o mundo e com operações em 90 países, incluindo fábricas na Bélgica, Brasil, China, Índia, Itália, Rússia, San Marino, Cingapura, África do Sul e Estados Unidos.

