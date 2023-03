A Keystone Turbine Services (uma empresa PAG) recebe o prêmio "Best in Class" da Rolls-Royce pelo terceiro ano consecutivo

ATLANTA, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Precision Aviation Group, Inc. (PAG), com sede em Atlanta, fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa em todo o mundo, tem o prazer de anunciar que a Keystone Turbine Services (KTS - uma empresa PAG localizada em Coatesville, Pensilvânia), pelo terceiro ano consecutivo, recebeu o prestigioso Rolls-Royce Best in Class Award de 2023. Este prêmio reconhece conquistas significativas da KTS no fornecimento contínuo de serviços MRO de classe mundial e suporte para operadores das séries M250 e RR300 de motores de turbina a gás e componentes relacionados para clientes em todo o mundo.

"Estamos orgulhosos de reconhecer novamente a Keystone Turbine Services como vencedora do prêmio 'Best in Class' deste ano", afirmou Scott Cunningham, diretor do Programa de Helicópteros da Rolls-Royce Corporation. "Seu compromisso de longa data com a excelência em serviços dá aos clientes M250 e RR300 a tranquilidade de saber que receberão sempre o melhor em qualidade, desempenho e confiabilidade."

"Este prêmio representa o compromisso contínuo do PAG de aprimorar ainda mais nossas capacidades Rolls-Royce M250 e RR300 MRO na KTS e faz parte da estratégia de longo prazo do PAG para expandir e fortalecer ainda mais os relacionamentos profundos que construímos com nossos principais OEMs e clientes," disse David Mast, presidente e CEO do Precision Aviation Group. "A KTS tem uma grande equipe de profissionais de motores e estou orgulhoso de que seus parceiros tenham reconhecido novamente seu compromisso inabalável em fornecer satisfação total ao cliente, além de serviço e suporte superiores."

"Entre todos os membros da rede Rolls-Royce FIRST, estou orgulhoso de que a Keystone tenha sido novamente escolhida como a vencedora deste ano do prêmio 'Best in Class', afirmou John Fraser, gerente geral da KTS. "Este prêmio reconhece o compromisso de nossos funcionários com a melhoria e a dedicação contínuas de sempre oferecer excelência em serviços de classe mundial todos os dias. Tenho orgulho de compartilhar este prêmio com eles".

Sobre a rede Rolls-Royce FIRST

A rede Rolls-Royce FIRST (Fully Integrated Rolls-Royce Support Team) é uma rede de suporte global autorizada para operadores das séries M250 e RR300 de pequenos motores de turbina a gás, fornecendo soluções de suporte acessíveis e confiáveis. A rede FIRST inclui mais de 30 centros de serviços licenciados e aprovados em todo o mundo. Com sua estrutura competitiva, os operadores encontrarão serviços acessíveis e confiáveis em qualquer lugar para os motores M250 e RR300 da Rolls-Royce e componentes relacionados.

Sobre o Precision Aviation Group

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa em todo o mundo. Com 20 estações de reparo e mais de 850.000 pés quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil – as 23 unidades do PAG e o modelo de negócios voltado para o cliente atendem aos clientes de aviação por meio da cadeia de suprimentos e serviços de manutenção, reparo e revisão suportados por inventário (ISMRO®).

A Keystone Turbine Services (KTS - uma empresa PAG localizada em Coatesville, Pensilvânia) tem mais de 47 anos de experiência em motores de turbina a gás. A KTS é o segundo maior Centro Autorizado de Reparo e Revisão de Manutenção (em inglês: Authorized Maintenance Repair & Overhaul Center, AMROC) certificado da Rolls-Royce, que oferece suporte a todas as variantes das séries M250 e RR300 de motores de turbina a gás, incluindo módulos, acessórios e componentes relacionados. Além disso, a KTS é uma estação de reparo Part 145 certificada pela FAA e EASA e uma estação de reparo e garantia autorizada Honeywell (AWARS) certificada para manutenção, revisão geral, reparo e teste das séries M250 e RR300 da Rolls-Royce, controles de combustível das séries PT6A e PT6T da Pratt & Whitney, reguladores de turbina de energia e acessórios relacionados.

O PAG fornece soluções de MRO e cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e rotativa. O PAG possui recursos de MRO e fabricação em mais de 100.000 linhas de produtos em quatro segmentos de MRO – Aviônicos, Componentes, Motores e Serviços de Manufatura/Submontagem/DER. O PAG se dedica a manter operadores de missão crítica, comerciais, militares e de defesa no ar.

