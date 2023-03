KEYSTONE TURBINE SERVICES (UNA EMPRESA DE PAG) RECIBE EL PREMIO ROLLS-ROYCE "BEST IN CLASS" POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

ATLANTA, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Precision Aviation Group, Inc. (PAG), con sede en Atlanta, un proveedor líder de productos y servicios de valor agregado para las industrias aeroespacial y de defensa de todo el mundo, se complace en anunciar que Keystone Turbine Services (KTS, una empresa de PAG ubicada en Coatesville, Pensilvania), por tercer año consecutivo, recibió el prestigioso premio Rolls-Royce Best in Class Award para 2023. Este premio reconoce los significativos logros de KTS en la provisión de servicios y soporte continuos de MRO de clase mundial a los operadores de las series de motores de turbinas de gas M250 y RR300 y componentes relacionados a clientes de todo el mundo.

KEYSTONE TURBINE SERVICES (UNA EMPRESA DE PAG) RECIBE EL PREMIO "BEST IN CLASS" DE ROLLS-ROYCE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO (PRNewsfoto/Precision Aviation Group)

"Nos enorgullece reconocer nuevamente a Keystone Turbine Services como el ganador del premio 'Best in Class' de este año", afirmó Scott Cunningham, director del Programa de Helicópteros de la Rolls-Royce Corporation. "Su compromiso a largo plazo con la excelencia del servicio ofrece a los clientes de M250 y RR300 la tranquilidad de saber que recibirán siempre lo mejor en materia de calidad, rendimiento y confiabilidad".

"Este premio representa el continuo compromiso de PAG de mejorar aún más nuestras capacidades de MRO para los motores Rolls-Royce M250 y RR300 en KTS, y es parte de la estrategia a largo plazo de PAG para ampliar y fortalecer aún más las relaciones profundamente arraigadas que hemos desarrollado con nuestros principales OEM y clientes", comentó David Mast, presidente y CEO de Precision Aviation Group. "KTS cuenta con un excelente equipo de profesionales de motor, y me enorgullece que sus pares hayan reconocido nuevamente su compromiso inquebrantable de ofrecer una satisfacción total al cliente, además de un servicio y soporte de excelencia".

"Entre todos los miembros de la red Rolls-Royce FIRST, estoy orgulloso de que Keystone haya sido nuevamente elegida como ganadora del premio 'Best in Class' de este año", expresó John Fraser, gerente general de KTS. "Este premio reconoce el compromiso de nuestros empleados con la mejora continua y la dedicación a ofrecer siempre excelencia mediante un servicio de primer nivel todos los días. Me enorgullece compartir este premio con ellos".

Acerca de la red Rolls-Royce FIRST

La red Rolls-Royce FIRST (Fully Integrated Rolls-Royce Support Team) es una red de soporte global autorizada para operadores de las series M250 y RR300 de motores pequeños de turbinas de gas, que ofrece soluciones de soporte asequibles y confiables. La primera red incluye más de 30 centros de servicio aprobados con licencia en todo el mundo. Con su estructura competitiva, los operadores encontrarán servicios asequibles y confiables en cualquier lugar para los motores Rolls-Royce M250 y RR300 y para los componentes relacionados.

Acerca de Precision Aviation Group

Precision Aviation Group (PAG) es un proveedor líder de productos y servicios de valor agregado para las industrias aeroespacial y de defensa de todo el mundo. Con 20 estaciones de reparación y más de 850.000 pies cuadrados de instalaciones de ventas y servicio en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur y Brasil, las 23 ubicaciones y el modelo de negocio enfocado en el cliente de PAG atienden a clientes del sector de la aviación mediante servicios de mantenimiento, reparación y revisión respaldados por inventario (ISMRO®).

Keystone Turbine Services (KTS – una compañía de PAG ubicada en Coatesville, Pensilvania) tiene más de 47 años de experiencia en motores de turbinas de gas. KTS es el segundo centro de reparación y revisión de mantenimiento autorizado certificado (AMROC) más grande de Rolls-Royce, que admite todas las variantes de las series de motores de turbinas de gas M250 y RR300, incluidos módulos, accesorios y componentes relacionados. Además, KTS es una estación de reparación Parte 145 certificada por la FAA y la EASA y una estación autorizada de garantía y reparación (AWARS) certificada por Honeywell para mantenimiento, revisión, reparación y pruebas de controles de combustible, gobernadores de turbinas eléctricas y accesorios relacionados de las series Rolls-Royce M250 y RR300 más Pratt & Whitney PT6A y PT6T.

PAG ofrece soluciones de MRO y cadena de suministro para aviones de ala fija y rotatoria. PAG tiene capacidades de MRO y fabricación en más de 100.000 líneas de productos en cuatro segmentos MRO: aviónica, componentes, motores y servicios de fabricación/sub-ensamble/DER. PAG se dedica a mantener en el aire a los operadores de misión crítica, negocios, militar y de defensa.

(www.precisionaviationgroup.com)

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2018856/KTS_Award_Image_Large.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1515200/Precision_Aviation_Group_Logo.jpg

FUENTE Precision Aviation Group

SOURCE Precision Aviation Group