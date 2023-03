A Knight Therapeutics Inc. foi incluida no quarto «ranking» da referência «Women Lead Here» do «The Globe and Mail» sobre diversidade executiva de gênero

MONTREAL, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) (A "Knight" ou "a Empresa") tem o prazer de anunciar que foi incluído na lista «The Globe and Mail's 2023 Report» na «Women Lead Here» da revista «Report on Business». Esta referência editorial anual identifica as empresas canadenses de primeira linha com a mais alta diversidade de gênero executivo.

Esta referência foi estabelecida em 2020 pela revista «Report on Business» e aplica uma metodologia de pesquisa própria para determinar as corporações canadenses com o mais alto grau de diversidade de gênero entre as fileiras executivas. As empresas do ranking fizeram progressos tangíveis e organizacionais relacionados à paridade de gênero executiva.

"Estamos orgulhosos e honrados em ver a Knight Therapeutics Inc. incluída no relatório do «The Globe and Mail» sobre as «Women Lead Here» do Canadá como uma das empresas líderes em diversidade de gênero em executivos no mundo corporativo e no setor farmacêutico especializado do Canadá." disse Samira Sakhia, presidente e diretora executiva da Knight. "Na Knight a cultura de equidade, diversidade e inclusão é um dos nossos principais valores, e continuaremos a promovê-la no Canadá e além, construindo negócios mais resilientes e, em última análise, mais fortes."

Para o ranking de 2023, o «Report on Business» conduziu uma análise jornalística de aproximadamente 500 grandes empresas canadenses de capital aberto com base na receita, avaliando a proporção de executivos que se identificam como mulheres e a proporção que se identificam como homens nos três principais níveis de liderança executiva. Os dados resultantes foram aplicados a uma fórmula ponderada que também levou em consideração o desempenho da empresa, a diversidade e a variação ano a ano.

No total, 90 empresas conquistaram o selo 2023 «Women Lead Here», com uma média combinada de 46% dos cargos executivos ocupados por indivíduos com identificação feminina.

A lista 2023 «Women Lead Here» está na edição de abril de 2023 da revista «Report on Business», distribuída com o «The Globe and Mail» no sábado, 25 de março de 2023 e online em tgam.ca/WomenLeadHere

Sobre «The Globe and Mail»

«The Globe and Mail» é a principal empresa de mídia de notícias do Canadá, liderando a discussão nacional e causando mudanças políticas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. Com nossa cobertura premiada de negócios, política e assuntos nacionais, o jornal «The Globe and Mail» atinge 6,1 milhões de leitores todas as semanas em nossos formatos impresso ou digital, e a revista «Report on Business» atinge 2,6 milhões de leitores impressos e digitais a cada edição. Nosso investimento em ciência de dados inovadora significa que, à medida que o mundo continua a mudar, o mesmo acontece com o The Globe. O «The Globe and Mail» é propriedade da Woodbridge, o braço de investimentos da família Thomson.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com escritório central em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada focada em adquirir ou licenciar e comercializar produtos farmacêuticos para o Canadá e América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. A Knight Therapeutics Inc. negocia suas ações na TSX com o código GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

Contato de investidores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente e Diretora Executiva

Diretor Financeiro T: 514.484.4483

T. 598 2626 2344 F: 514.481.4116



E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected] Website: www.gud-knight.com

Website: www.gud-knight.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2040046/Knight_Logo.jpg

FONTE Knight Therapeutics Inc.

SOURCE Knight Therapeutics Inc.