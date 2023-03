Knight Therapeutics Inc. se clasifica en el cuarto ranking anual Women Lead Here de diversidad de género ejecutiva de The Globe and Mail

MONTREAL, 24 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight" o "la Compañía") se complace en anunciar que ha sido incluida en la lista Women Lead Here 2023 de la revista Report on Business de The Globe and Mail. Este referente editorial anual identifica a empresas canadienses con la mayor diversidad de género ejecutiva

Este ranking fue fundado en 2020 por la revista Report on Business y aplica una metodología exclusiva de investigación para determinar las empresas canadienses con el mayor grado de diversidad de género en su plantilla ejecutiva. Las compañías clasificadas han logrado avances tangibles y organizacionales en lo relativo a la paridad de género.

"Estamos orgullosos y honrados de ver a Knight Therapeutics Inc. incluida en el Informe de The Globe and Mail sobre las mujeres líderes de Canadá como una de las empresas líderes en diversidad de género ejecutiva en el sector corporativo y farmacéutico de Canadá." dijo Samira Sakhia, presidenta y directora ejecutiva de Knight. "En Knight la cultura de equidad, diversidad e inclusión es uno de nuestros valores centrales, y continuaremos impulsándolo en Canadá y más allá, construyendo negocios más resilientes y, en última instancia, más fuertes".

Para la clasificación de 2023, Report on Business llevó a cabo un análisis periodístico de aproximadamente 500 grandes compañías canadienses que cotizan en bolsa en base a los ingresos, evaluando la proporción de ejecutivos que se identifican como mujeres y como hombres en los tres niveles superiores de dirección ejecutiva. Los datos resultantes se aplicaron a una fórmula ponderada que también tuvo en cuenta el rendimiento de la compañía, su diversidad y el cambio de año en año.

En total, 90 compañías obtuvieron el sello Women Lead Here 2023, con un promedio combinado del 46 % de los puestos ejecutivos a cargo de individuos que se identifican como mujeres.

La lista Women Lead Here 2023 está en el número de abril de 2023 de la revista Report on Business, distribuida con The Globe and Mail el sábado 25 de marzo, 2023 y disponible en línea en tgam.ca/WomenLeadHere

Acerca de The Globe and Mail

The Globe and Mail es la principal compañía de medios informativos de Canadá, liderando el debate nacional y provocando cambios de políticas mediante un periodismo valiente e independiente desde 1844. Con nuestra cobertura galardonada de los negocios, la política y los asuntos nacionales, el periódico The Globe and Mail llega a 6,1 millones de lectores cada semana en nuestros formatos impreso y digital, y cada número de la revista Report on Business llega a 2,6 millones de lectores en sus formatos impreso y digital. Nuestra inversión en ciencias innovadoras de datos significan que, a medida que el mundo cambia, The Globbe también lo hace. The Globe and Mail es propiedad de Woodbridge, la rama inversora de la familia Thomson.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada que se centra en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información acerca de Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc.

Este documento contiene declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en ellas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que las mismas con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, pueden resultar ser incorrectas. Los factores y riesgos que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, tal como se presentó en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija la ley.

