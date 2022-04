À l'Expo de Dubaï, Itaipu a illustré comment l'eau soutient les écosystèmes et l'économie du Brésil

Les rivières volantes qui quittent l'Amazone transportent plus d'eau dans l'atmosphère que le fleuve Amazone lui-même. Elles sont responsables de l'alimentation des rivières du sud et du sud-est du Brésil, dont le réservoir de la centrale électrique. Itaipu produit environ 10 % de l'électricité consommée au Brésil et 90 % de celle au Paraguay.

Dans une région où les ressources en eau sont rares comme le Moyen-Orient, le concept de l'exposition a attiré l'attention du public de manière ludique et interactive. « Itaipu a montré comment il est possible d'appliquer le développement durable à la production d'énergie propre », a déclaré le directeur de la coordination de la centrale, Luiz Felipe Carbonell.

Itaipu a restauré et protégé plus de 100 000 hectares de la forêt atlantique des deux côtés du réservoir, avec 24 millions d'arbres plantés rien que sur le côté brésilien, un de la gestion de l'eau.

Le commissaire général des Nations unies à l'Expo, Maher Nasser, a déclaré que l'exposition d'Itaipu était très interactive et participative. Il a aussi salué l'accent mis sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030. « Voir l'exposition relier les ODD à des projets qui sont plus anciens que les ODD eux-mêmes est la preuve qu'il existe une continuité dans le travail pour créer la prospérité et protéger l'environnement », a-t-il déclaré.

Itaipu a également organisé huit événements parallèles, couvrant différents sujets tels que l'agriculture durable, les villes intelligentes, les parcs technologiques et la transition énergétique. L'un des temps forts a été le lancement du premier symposium mondial sur les solutions durables en matière d'eau et d'énergie, qui se tiendra avec le département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES), du 7 au 10 juin 2022, à Itaipu, à la frontière entre le Brésil et le Paraguay.

La conférence réunira des experts qui travaillent sur le lien eau-énergie pour discuter des meilleures pratiques liées aux ODD 6 (eau) et 7 (énergie) et de leurs interrelations avec d'autres ODD, tels que l'action climatique, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la promotion de la santé et de l'éducation, entre autres.

